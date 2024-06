Guinée: Incendie au marché d'Enco 5 - Le président du GOHA International invite les autorités à plus de vigilance

C'est avec une grande peine que nous avons appris l'incendie qui a ravagé une partie du marché d'Enco 5 dans la commune de urbaine de Matoto dans la nuit du dimanche 02 à ce lundi 03 juin 2024. Nous compatissons à la douleur des sinistrés qui viennent de perdre le fruit de plusieurs années de travail.

À cette douloureuse occasion, nous invitons les commerçants et autres opérateurs économiques à la solidarité avec les victimes.

Ce sinistre intervient environ un mois après l'incendie au marché Madina et un autre au marché de Kounsitel. Des domiciles privés, des institutions d'enseignement et autres symboles de l'Etat ne sont pas épargnés. Ce phénomène devient plus que préoccupant pour les commerçants en particulier et les citoyens guinéens en général. C'est pourquoi, nous invitons les autorités du pays à plus de vigilance et de redoubler d'effort afin de mettre fin à ces multiples incendies.