Algérie: 168 associations culturelles bénéficient de soutien public au titre de l'année 2024

ALGER — Cent soixante-huit (168) associations culturelles et artistiques, porteuses de projets et de programmes culturels et artistiques à travers le pays, ont bénéficié de soutien financier et accompagnement au titre de l'année 2024, a indiqué un communiqué du ministère de la Culture et des Arts.

Ces aides s'inscrivent dans le cadre de la politique du ministère de la Culture et des Arts relative à l'accompagnement et au soutien de la société civile, notamment "les associations actives dans le domaine culturel et artistique et porteuses de projets et programmes culturels et artistiques", explique le communiqué.

Ces subventions ont été accordées après étude des dossiers et projets par la Commission ministérielle chargée d'étude des projets et programmes proposés par les associations culturelles, activant dans divers domaines artistiques, notamment le théâtre, le cinéma, la musique, le patrimoine et les arts plastiques, rappelle-t-on.