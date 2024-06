Algérie: Lancement de l'interopérabilité des paiements mobiles

ALGER — Le commutateur instaurant l'interopérabilité des paiements mobiles "Switch mobile", vient d'être lancé lundi à Alger, et les clients des banques actives sur la scène nationale, ainsi que les clients d'Algérie Poste, pourront désormais effectuer des transactions interbancaires de paiement et de virement de compte à compte, de manière instantanée en utilisant le code QR.

La cérémonie de lancement de ce service, auparavant réservé à deux banques et à Algérie Poste et appliqué uniquement entre les clients d'une même institution financière, s'est déroulée en présence des ministre des Finances, Laaziz Faid, de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid et du Conseiller auprès du président de la République, chargé des finances, des banques, du budget, des réserves de change, des marchés publics et des règlements internationaux, Mohamed Boukhari.

Ont également assisté à la cérémonie de lancement de ce service, Mme Meriem Benmouloud, Haut-commissaire à la Numérisation, M. Salah Eddine Taleb, Gouverneur de la Banque d'Algérie (BA), Mme Rabia Kherfi, présidente du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) et M. Kamel Moula, président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA).

Dans une allocution à l'occasion, le ministre des Finances a affirmé que ce service était susceptible de créer "une véritable révolution numérique" dans le domaine des finances et des banques, en offrant aux citoyens "des services numériques rapides, pratiques et sûrs".

Le lancement de ce service marque une deuxième étape dans le processus de modernisation et de développement des modes de paiement, via la garantie d'un Switch paiements et virements, en reliant toutes les applications des banques et celles d'Algérie poste au mobile, a ajouté le ministre.

Le paiement via TPE a déjà été développé auparavant, via les cartes interbancaires, la généralisation du paiement électronique, la création d'agences bancaires numériques multiservices, le transfert de fonds et le paiement par smartphone auprès des banques et d'Algérie poste, a-t-il rappelé.