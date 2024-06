Algérie: Tiaret - Amélioration de la situation de l'alimentation en eau potable dans deux semaines

TIARET — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, a annoncé lundi à Tiaret, que "la situation de l'alimentation en eau potable au chef-lieu de la wilaya sera améliorée dans deux semaines, soit à l'Aïd El Adha, à la faveur des mesures pratiques qui seront prises".

Dans une déclaration à la presse, dans le cadre de sa visite de travail dans la wilaya de Tiaret, en compagnie du ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, le ministre a indiqué que "le président de la république, M. Abdelmadjid Tebboune, accorde une grande importance à répondre aux préoccupations des citoyens et c'est pourquoi il nous a envoyés pour soutenir les efforts déployés sur le terrain par les autorités locales".

Merad a souligné qu'un ensemble de mesures sera activé, liées à la réduction des délais de réalisation du projet de raccordement de la ville de Tiaret au bassin hydrographique de Chott Chergui, en renforçant les chantiers pour être livré, avant la fin du mois de juin en cours, en plus de réaliser un plan d'exploitation de la flotte de camion-citernes en provenance de plusieurs wilayas, estimée à 104 camions, pour garantir la distribution de l'eau à travers les quartiers de la ville de Tiaret et les communes connaissant la même situation.

Le ministre de l'Intérieur a également indiqué que "cette situation s'améliorera, au début, pour faire face à l'avenir de manière définitive à la crise de l'eau dans la wilaya de Tiaret, en approfondissant les puits du bassin de Aïn Dzarit et le lancement du projet d'adduction de l'eau à partir du bassin phréatique Adjermaya, dans la commune de Zemala Abdelkader, suite aux orientations du président de la République, hier dimanche, lors du Conseil des ministres".

La visite des deux ministres se poursuit dans la wilaya de Tiaret, avec une inspection des travaux d'approfondissement de quatre puits dans le bassin d'Aïn Dzarit, outre l'inspection du projet de raccordement de la ville de Tiaret au Chott Chergui.

Pour rappel, selon le communiqué du Conseil des ministres, le président de la République a ordonné aux ministres de l'Intérieur et de l'Hydraulique de "mettre en place un programme spécifique d'urgence, dans les 48 heures qui suivent la clôture des travaux du Conseil des ministres, au plus tard, pour résoudre le problème des perturbations de l'approvisionnement en eau potable de la population de la wilaya de Tiaret, en associant la société civile et les élus de la wilaya à l'élaboration de ce programme d'urgence".

Concernant le projet de transfert des eaux depuis la région de Chott Chergui sur une distance de 42 km, les travaux étant toujours en cours, "les instructions du président de la République ont été données à l'effet de renforcer les chantiers et de parachever le projet dans un délai n'excédant pas 20 jours".

Le Président de la République a donné des instructions pour "la réalisation d'un projet de transfert des eaux souterraines depuis la région de Adjermaya, afin de renforcer l'approvisionnement en eau potable du côté Est de la wilaya de Tiaret, en sus de "la réalisation de 8.500 mètres linéaires de forages, incluant l'équipement et le raccordement à l'électricité, dans la même wilaya" et "la réalisation de 4.000 mètres linéaires de forages d'exploration profonds dans les régions de Rechaiga, Rahouia, Sidi Bakhti et Mecheraa Asfa, en vue de renforcer l'approvisionnement en eau potable dans les communes enregistrant un déficit d'alimentation".