Algérie: Festival du théâtre amateur - Près de 80 jeunes initiés aux techniques théâtrales

MOSTAGANEM — Près de 80 jeunes bénéficient, depuis lundi, d'une session de formation dans diverses techniques théâtrales, organisée dans le cadre de la 55ème édition du Festival culturel national du théâtre amateur de Mostaganem , qui se tient dans la capitale de la "Dahra" du 2 au 7 juin, a-t-on appris du Commissariat de cette manifestation culturelle.

Le Commissaire du Festival, Mohamed Tekiret, a précisé à l'APS que ces ateliers de formation ciblent près de 80 jeunes de différentes troupes de théâtre amateur des wilayas du Sud du pays.

L'initiative, qui durera 5 jours, vise à identifier les aptitudes et le potentiel des jeunes désireux de s'imprégner et de maitriser les différentes formes théâtrales et à aiguiser les talents en herbe, "afin de leur inculquer les connaissances de base, sur et derrière la scène", a ajouté la même source.

Les jeunes bénéficiaires de cette session de formation ont été répartis à travers 5 ateliers portant notamment sur le jeu d'acteur et la préparation du comédien, l'écriture dramaturgique, la mise en scène, la scénographie et l'esthétique, encadrés par 7 techniciens du 4ème Art, a fait savoir M. Tekiret.

La Maison de la culture "Ould Abderrahmane Kaki" abritera, de son côté, les pièces de la catégorie "B", dont "El Fabrica" de l'association culturelle de la wilaya de Chlef "Hiam Errak'h" et "El Bahara" de l'association "Ittifak El Koulob" de la wilaya de M'sila et "Chkoun houa El Hakem" de la wilaya de Relizane.

Il y a lieu de rappeler que le coup d'envoi de la 55 è édition du Festival culturel national de théâtre amateur a été donné, dans la soirée de dimanche.

Au cours de cette édition, un hommage particulier est rendu au dramaturge, cinéaste et fondateur de la troupe théâtrale "El Moudja", Djilali Boudjemâa, considéré comme l'un des pionniers du 4ème Art algérien et une figure distinguée du mouvement culturel et artistique national et international.