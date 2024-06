Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Climat pas très favorable à certains barons du Rhdp et de l'opposition

Sale temps pour l'homme d'affaires et très influent politique Adama Bictogo, par ailleurs Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire ou simple mise en scène politique ? Surtout à la veille du discours très attendu de Alassane Ouattara ; Chef de l'Etat ivoirien annoncé officiellement pour le 18 Juin 2024 devant le congrès, pour camper l'état de la Nation.

Si ce n'est pas la non reconduction du contrat de production des cartes Couverture maladie universelle(Cmu), qui fait le chou gras de la presse nationale, c'est le très probable non renouvellement de la production des passeports biométriques ivoiriens par la Société nationale d'édition de documents administratifs et d'identification( Snedai) dont Bictogo se trouve être le vrai patron qui sont relayés par certains sites d'informations. Selon le confrère Afrique sur 7, la Côte d'Ivoire, qui n'a pas renouvelé le contrat d'édition des cartes Cmu, le gouvernement burkinabè ne renouvellera pas lui non plus son contrat avec le groupe Snedai d'Adama Bictogo, l'homme d'affaires et président du parlement ivoirien.

Selon le confrère, « cette décision signe la fin d'un partenariat qui durait depuis une dizaine d'années entre les deux parties pour l'établissement des documents administratifs. Les autorités du Burkina Faso ont critiqué le rendement de l'opérateur ivoirien pour son incapacité à honorer ses engagements sur le nombre de cartes à produire. »

Sur une prévision de 3 050 000 cartes, seulement 1 945 077 avaient été produites à la date d'échéance du contrat.Cette sous-performance a été un facteur important dans la décision du Burkina Faso de ne pas renouveler le contrat.

« Sur une prévision de 3 050 000 cartes, ladite société n'a produit que 1 945 077 cartes, à la date d'échéance du projet le 10 septembre 2023 » a rapporté le communiqué du conseil des ministres en date du 29 mai 2024.

En conséquence, le Burkina Faso a choisi de se tourner vers un nouveau partenaire, Alliance & Co, pour continuer la production de cartes consulaires sécurisées en PPP. Les ministres chargés du dossier ont reçu des instructions pour résoudre les obligations contractuelles restantes avec la filiale de l'opérateur ivoirien.

Selon des informations d'Africa Intelligence, le Président Alassane Ouattara a décidé de lancer un appel d'offre pour la confection des passeports ivoiriens. À côté de cette décision, des enquêtes auraient été lancées pour examiner les impôts payés par l'entreprise du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire au cours de ces dernières années.

Rappelons qu'Il y a de cela plusieurs années, dans la mouvance de la formation du Rhdp, de grosses entreprises ivoiriennes qui opèrent notamment dans l'Agro-industrie et la Bancassurance avaient fait l'objet de redressement fiscaux très rigoureux estimés à plusieurs milliards de Fcfa pour le seul groupe agro-industriel de Jean Louis Billon. Ces entreprises appartiennent à des cadres Pdci Rda, très pro-Bédié qui n'étaient pas très « chauds » pour se fondre dans le Rhdp. Sommes-nous dans le même scenario ?

Des sources très crédibles sur les bords de la lagune Ebrié rapportent que « l'arme fatale » du redressement serait mise en route, pour étouffer toutes les velléités de candidatures internes ou gênantes pour le Rhdp à la présidentielle 2025.