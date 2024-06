Algérie: Alger - Clôture du Salon de l'innovation

ALGER — Les ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Kamel Baddari et Yacine El-Mahdi Oualid, ont présidé, lundi à Alger, la cérémonie de clôture du Salon de l'innovation, organisé par la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT) sous le thème "La recherche scientifique au service du développement".

S'exprimant à cette occasion, M. Baddari a souligné l'importance de la recherche et de l'innovation dans le domaine du développement, appelant à promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat chez les diplômés universitaires, qu'il importe, a-t-il dit, d'accompagner dans la concrétisation de leurs projets pour qu'ils puissent apporter une "valeur ajoutée" à l'économie nationale.

Il a soutenu, dans ce sens, que "l'Université algérienne et les centres de recherche scientifique ont franchi, avec le concours du ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, une étape importante en matière de relance et de développement de l'entrepreneuriat dans le milieu universitaire".

Des efforts qui ont été couronnés par "la création et l'accompagnement de 109 incubateurs dans les universités et les centres de développement de l'entrepreneuriat", a-t-il précisé.

A cette occasion, les premiers lauréats dans chaque catégorie et spécialité dans le domaine de la recherche scientifique et de l'innovation ont été distingués, en présence du ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki.

Pour rappel, le Salon de l'innovation a été abrité par la faculté des sciences de l'information et de la communication.