Algérie: BEM - 147.000 candidats passent les examens avec une organisation optimale dans l'Ouest du pays

ORAN — Près de 147.000 candidats et candidates passent les examens du Brevet d'enseignement moyen (BEM) (session de juin 2024), à partir de ce lundi dans l'Ouest du pays, avec une organisation optimale.

A Oran, les autorités de la wilaya ont présidé la cérémonie du lancement de ces épreuves et l'ouverture des questions de la langue arabe au niveau du CEM "Moudjahid Ouachem Mehadji Mustapha" à Hai Fellaoucene, au chef-lieu de wilaya.

La direction de l'Education nationale a recensé 33.661 candidats pour ces examens, dont 554 candidats libres, outre 169 pensionnaires des établissements pénitentiaires et 34 personnes aux besoins spécifiques, a ajouté le directeur de l'Education nationale, Abdelkader Oubelaid.

Les candidats sont répartis sur 114 centres d'examen, dont un centre de l'établissement pénitentiaire de Misserghine et l'Etablissement hospitalier "Emir Abdelkader" au quartier de Bouâmama (Hassi) au profit des patients atteints de cancer, avec un total de 18 candidats, ainsi que l'Etablissement hospitalier spécialisé en Pédiatrie "Boukhroufa Abdelkader", tandis que plus de 8.000 encadreurs supervisent l'examen.

A El-Bayadh, 6.847 candidats passent ces examens, dont plus de 200 candidats libres, et 143 candidats des établissements pénitentiaires et trois élèves aux besoins spécifiques.

A Tissemsilt, 6.981 candidats scolarisés et 31 candidats libres ont été dénombrés, répartis sur 35 centres d'examens, alors que 3.160 encadreurs ont été mobilisés pour superviser ces examens.

%

A Tlemcen, la Direction de l'Education nationale a recensé 24.331 candidats, dont 14 candidats aux besoins spécifiques et 236 issus d'établissements de rééducation, avec 87 centres d'examens et 6.404 encadreurs chargés de veiller au bon déroulement de ces épreuves.

A Mascara, 18.677 candidats passent les épreuves du BEM, dont 233 candidats libres, répartis sur 70 centres, selon la direction locale de l'Education nationale.

La wilaya de Nâama compte, pour sa part, 5.492 candidats, dont 145 candidats libres, 25 personnes aux besoins particuliers et 85 candidats des établissements pénitentiaires, répartis dans 30 centres. A Mostaganem, plus de 14.700 candidats, dont 187 candidats libres, passent cet examen de trois jours à travers 49 centres d'examens et à Sidi Bel Abbes 14.575 candidats ont été dénombrés, dont 303 libres et 16 personnes aux besoins spécifiques, répartis dans 71 centres d'examens, avec 3.053 encadreurs mobilisés.

A Tiaret, la direction locale de l'Education nationale a recensé 21.492 candidats, dont 21.124 scolarisés, alors que les autres candidats ont été répartis entre l'Ecole des cadets de la nation, les pensionnaires de l'Etablissement de rééducation et les inscrits dans le cadre de l'enseignement à distance, répartis à travers 87 centres d'examens, avec la mobilisation d'environ 5.154 encadreurs .

Concernant la wilaya de Relizane, 15.596 candidats et candidates passent l'examen du BEM, dont 15.386 scolarisés, 110 candidats libres et 100 détenus des établissements pénitentiaires.

L'examen se déroule dans 66 centres d'examen, tandis que 4.032 superviseurs veillent à son bon déroulement.