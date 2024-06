Algérie: Le HCA célèbre la Journée nationale du livre et des bibliothèques

ALGER — Le Haut Commissariat à l'Amazighité (HCA) a choisi la wilaya d'Illizi pour célébrer la Journée nationale du livre et des bibliothèques qui coïncide avec la date du 7 juin de chaque année, et où son Secrétaire général, Si Al-Hachemi Assad, effectuera une visite de travail de deux jours, les 6 et 7 juin prochains.

La Délégation du Haut Commissariat à l'Amazighité entamera sa visite par l'inauguration le premier jour d'une exposition de livres et de contenus multimédia amazighs, initiée par le HCA et d'une autre exposition animée par le ministère des Moudjahidines et des Ayants droit autour du livre d'histoire, lesquelles seront suivies de la projection du film documentaire "Ag Bekda .. Soleil d'azjer", produit par le ministère des moudjahidines.

Lors de la deuxième journée de la visite de travail, le Secrétaire général du HCA présidera à l'organisation de plusieurs activités prévues à l'occasion, et animera une conférence autour des efforts de l'Etat dans la promotion du lectorat et du livre en tamazight en Algérie, suivie d'une rencontre avec les animateurs de la société civile de la Wilaya d'Illizi.

Consacrée "Journée nationale du livre et des bibliothèques", conformément au décret présidentiel numéro 21-250 du 3 juin 2021, la date du 7 juin est célébrée chaque année sur l'ensemble du territoire national, avec l'organisation de manifestations et d'activités autour du livre comme une source de la connaissance et du savoir qui rappelle également le rôle prépondérant de la bibliothèque dans la société.

Le 7 juin marque la date où la Bibliothèque centrale universitaire d'Alger qui contenait des dizaines de milliers de livres et manuscrits précieux et rares en diverses langues, a été incendiée le 7 juin 1962 par l'organisation de l'Armée secrète française, avec la complicité des autorités coloniales.