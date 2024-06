Afrique: Le président de la République attache une grande importance au traitement du problème de perturbation dans l'approvisionnement en eau potable des habitants de Tiaret

TIARET — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, a souligné, lundi soir à Tiaret, que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, attache une grande importance à la prise en charge du problème de perturbation dans l'approvisionnement en eau potable des habitants de Tiaret, expliquant qu'une part importante du Conseil des ministres, tenu hier dimanche, a été consacrée à ce problème.

M.Merad a souligné qu'"à la lumière des discussions qui ont eu lieu lors de cette réunion, Monsieur le Président m'a envoyé, avec le ministre de l'Hydraulique, examiner de près les mesures prises localement dans le but de les renforcer et d'annoncer de nouveaux projets, dont le plus important est l'approvisionnement du chef-lieu de la wilaya et d'autres communes en eau provenant de la nappe phréatique de Djermaya, dans la commune de Zemala Emir Abdelkader".

Le ministre a souligné la détermination des pouvoirs publics à trouver des solutions à toutes les préoccupations des citoyens sur la base des directives permanentes du président de la République, qui a placé le citoyen au centre de son attention, sachant qu'"il est pleinement informé de la situation dans la wilaya de Tiaret et ses capacités dans le domaine des ressources en eau" et de ce fait nous oeuvrons à assurer l'approvisionnement en eau "dans les plus brefs délais".

Lors d'une réunion avec les représentants de la société civile tenue au siège de la wilaya, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire et le ministre de l'Hydraulique ont passé en revue les mesures les plus importantes qui ont été prises, permettant la reprise de la distribution de l'eau à travers les robinets à la veille de l'Aïd El Adha, à travers le projet de raccordement au bassin du Chott Chergui, qui a fait l'objet d'inspection des deux ministres, après l'engagement des entreprises de réalisation de le livrer dans deux semaines.

M.Merad a annoncé la mobilisation de plus de 100 camions citernes, dont 11 relevant de la Protection civile et 10 autres venues de la wilaya d'Alger, 11 autres de la wilaya de Mostaganem et Tissemsilt, outre des camions provenant des autres wilayas, à l'instar de Djelfa, El Bayadh et autres.

A cette occasion, le ministre a instruit les autorités locales de bien exploiter ces camions, avec la coopération et le partenariat des comités de quartiers et des associations, ce qui assurera la fourniture de toute la population en cette matière vitale avec équité et en permanence, en attendant la réception des projets, dans les prochains jours.

Les membres d'associations ont salué les décisions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de trouver des solutions à la rareté de l'eau au chef-lieu de la wilaya de Tiaret et d'autres villes, à l'instar de Rahouia et Mechraa Sfa.