Maroc: Aïd Al-Adha 1445 - Environ 650.000 têtes destinées à l'abattage identifiées dans la région de Rabat-Salé-Kénitra

Rabat — Environ 650.000 têtes d'ovins et caprins destinées à l'abattage de l'Aïd Al-Adha 1445 (2024) ont été identifiées par l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) au niveau de la région de Rabat-Salé-Kénitra.

Selon un communiqué de la Direction régionale de l'Agriculture de Rabat-Salé-Kénitra (DRA-RSK), l'opération d'identification se poursuivra, visant cette année à identifier plus de 800.000 têtes réparties par provinces, à savoir Khemisset (295.374), Sidi Kacem (84.790), Témara (210.309), Kénitra (97.266), Sidi Slimane (79.444), Salé (33.200) et Rabat (3.220).

L'offre de la région est, par ailleurs, renforcée par l'opération d'importation d'ovins destinés à l'abattage, relève la même source, soulignant que l'effectif des ovins importés à ce jour au niveau de la région a dépassé les 100.0000 têtes.

La région de Rabat-Salé-Kénitra poursuit ses préparatifs et prend toutes les mesures à l'occasion de la célébration de l'Aïd al-Adha 1445, qui constitue une importante activité économique et contribue en particulier à l'augmentation et à la diversification des revenus des agriculteurs, indique le communiqué.

Pour faciliter la commercialisation des animaux dans des conditions appropriées, 5 souks temporaires ont été installés au niveau de la région, notamment deux souks à Rabat et un souk pour chacune des provinces et préfectures de Salé, Témara et Kénitra, précise la même source, notant que ces souks modèles sont équipés conformément aux cahiers de charges spécifiques avec des commissions mixtes qui assurent en permanence le respect des conditions sanitaires et techniques au niveau de ces souks.

%

La commercialisation comprend également plus de 50 souks hebdomadaires en milieu urbain et rural, répartis entre les différentes provinces de la région, note la DRA-RSK, ajoutant qu'elle travaille en coordination avec l'ensemble des partenaires afin que cet événement se déroule dans les meilleures conditions organisationnelles et sanitaires.

A cet effet, une commission régionale composée des représentants de la DRA-RSK, de l'ONSSA-RSK et de l'Office National du conseil agricole (ONCA-RSK) a été instituée, outre des commissions mixtes composées des représentants provinciaux des structures membres de la commission régionale et des autorités locales, afin de veiller au suivi et au contrôle quotidien des souks et points de vente et à ce que les mesures sanitaires nécessaires soient assurées.

De plus, l'état sanitaire des ovins et des caprins proposés au niveau des différents points de vente de la région est très satisfaisant grâce aux différents programmes de surveillance continue et aux campagnes de vaccination contre les maladies à répercussions économiques, menées par les services de l'ONSSA, assure la DRA dans son communiqué.

Les prix, quant à eux, varient selon la race, le sexe, la qualité de l'engraissement, l'origine de l'animal, ainsi que le lieu de vente et l'offre et la demande. Ces critères font que l'offre est diversifiée et les acheteurs peuvent, ainsi, adapter leurs pouvoirs d'achat à la diversification de l'offre.

Par ailleurs, la DRA-RSK, en coordination avec la Direction régionale de l'ONCA et l'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses (ONICL), a réalisé 2 tranches de distribution de l'orge subventionnée au cours desquelles 549.240 quintaux ont été distribués au profit de 38.939 éleveurs d'ovins et de caprins, alors que 350.000 quintaux sont programmés pour l'actuelle tranche en cours d'exécution.

Cette opération de distribution s'inscrit dans le cadre de l'opération de sauvegarde du cheptel visant l'appui aux éleveurs suite à la succession des années marquées par le déficit hydrique, par la subvention des aliments de bétail, contribuant ainsi à la stabilisation de leurs prix sur le marché, conclut le communiqué.