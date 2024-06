Congo-Brazzaville: Italian Design Day - La huitième édition expose cent vases

Le vernissage de l'exposition 100 Vasi (cent vases) a eu lieu le week-end dernier dans le deuxième module du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, sous les auspices de l'ambassadeur de la République d'Italie en République du Congo, Enrico Nunziata.

Cento Vasi Italiani est une initiative de diffusion culturelle, axée sur le répertoire des vases de design italien, du début du siècle dernier à nos jours, pour valoriser l'excellence italienne dans le design international. La vase est donc un objet domestique, un outil, mais en même temps un objet décoratif et artistique, où les designers italiens se sont distingués par leur originalité et leur caractère distinctif, a fait savoir le diplomate Enrico Nunziata, dans son allocution.

L'exposition 100 Vasi (cent vases), a-t-il poursuivi, fait partie des événements de la huitième édition de l'italian Design Day, qui vise à promouvoir le design italien à l'étranger. Il s'agit d'une initiative promue et organisée par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et le ministère italien de la Culture, en collaboration avec l'Association pour le design industriel, la Fondation ADI Compasso d'Oro, la triennale di Milano, le Salone del Mobile, Federlegno Arredo et l'Agence ICE- Agence italienne pour le commerce et l'investissement.

« L'italian Design Day vise à valoriser le design italien et le made in Italie dans le monde entier, à travers des expositions, des rencontres, des présentations, des concours et des séminaires, où des professionnels, entrepreneurs et journalistes, les plus célèbres du secteur, offrent leur expérience et leurs connaissances en mettant en évidence les aspects uniques et l'iconicité de design italien. Aujourd'hui, nous avons avec nous l'architecte Gaston Gapo qui a fait ses études d'architecture en Italie et qui connaît le design de l'architecture italienne et que je tiens à remercier pour sa contribution à cet événement », a fait savoir le diplomate italien.

Une initiative qui diffuse les richesses de la culture italienne au Congo

Prenant la parole à son tour, la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza a félicité l'ambassadeur de la République d'Italie en République du Congo, Enrico Nunziata, et tous les partenaires de cette exposition pour cette initiative qui continue à diffuser les richesses de la culture italienne. Elle a, en plus, fait savoir que la « Journée du Design italien », célébrée cette année en sa huitième édition sous le titre « Créer de la valeur -inclusivité, innovation et durabilité », n'expose pas seulement le « Made in Italy ».

A travers cette initiative, il s'agit de présenter l'étendue de l'imagination créatrice et de l'expression artistique de la poterie, de la verrerie, bref du génie de l'homme en contact avec le monde et les dieux. « Voilà donc les cent vases ici exposés ! Ils se montrent eux-mêmes à l'oeuvre, par la couleur, le caractère des motifs, les variations des formes qui font la beauté, c'est-à-dire le sommet de ce que vise l'art... Ce soir, l'exposition des « 100 vases » revient sur les oeuvres dont la maturité nous convainc une fois pour de bon que le langage de l'art est la construction de "l'immuable figuré" », a déclaré Bélinda Ayessa.

Pour sa part, l'architecte Gaston Gapo a fait l'introduction sur le thème de la révision de cette édition de l'Italian Design Day, même point de vue de sa profession d'architecte. « Je vais vous demander de tenter d'essayer de vous mettre dans la peau d'un artiste, d'un modéliste, d'un musicien, d'un architecte. Fermez vos yeux et en les reouvrant, vous êtes dans le monde ou tout se conçoit dans le silence le plus absolu et dans une solitude ensoleillée. Le monde du détail, les détails dont l'union est la perfection ; la perfection qui n'est pas un détail », a-t-il introduit. Avant d'indiquer aux amoureux des oeuvres d'art que leur promenade à travers cette exposition ne va pas certainement les combler car les oeuvres de l'esprit ne sont pas là pour plaire mais pour les porter vers une destination de leur choix et fantaisies. Les oeuvres de l'esprit subliment le sujet en répondant aux www, a signifié l'architecte Gaston Gapo.

L'exposition 100 Vasi qui met l'accent sur la valeur du processus de création et de production a connu la participation des vases des artisans et des artistes congolais antiques et modernes, à l'instar de l'antiquaire Christian Sanga-Pamba et l'artiste Robert Zole. Ils ont mis leurs pièces à disposition et qui offrent une comparaison sur les processus de création et de production en Afrique par rapport à ceux des Italiens et les influences mutuelles qui peuvent exister entre l'art africain et l'art contemporain européen.