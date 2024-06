Afrique: Coopération - Denis Sassou N'Guesso invité au Focac

Dans la perspective du Forum sur la coopération Chine Afrique (Focac) qui se tiendra en septembre prochain à Beijing, en Chine, le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, a échangé le 31 mai, à Brazzaville, avec l'ambassadeur de Chine au Congo, Li Yan.

La diplomate chinoise a transmis au président Denis Sassou N'Guesso l'invitation de son homologue chinois, Xi Jinping, au Focac. Une rencontre de discussion pour une plus grande coopération économique entre la Chine et l' Afrique, particulièrement entre le Congo et la Chine.

« J'ai eu des échanges avec son excellence, monsieur le président de la République, Denis Sassou N'Guesso. Des échanges approfondis et amicaux sur les relations bilatérales et pragmatiques, et le nouveau sommet du Focac. Comme vous le savez, le nouveau sommet Focac se tiendra en septembre prochain; à Beijing; en Chine. Aujourd'hui, j'ai transmis l'invitation officielle du président Xi Jinping à son excellence, M. Denis Sassou N'Guesso », a déclaré l'ambassadeur de Chine.

« Je pense que le forum constitue non seulement une bonne occasion de retrouvailles pour la famille sino-africaine, mais aussi une plateforme qui permet à la Chine et aux pays africains de renforcer des échanges sur la coopération pragmatique », a dit Li Yan, assurant que les relations d'amitié et de coopération entre le Congo et la République populaire de Chine sont excellentes.

Le Focac est une plateforme favorisant les relations entre les multiples partenaires africains et la Chine. Il est une conférence qui a pour buts de mener des consultations sur un pied d'égalité, d'approfondir la connaissance mutuelle, d'élargir les terrains d'entente, de renforcer l'amitié et de promouvoir la coopération.

Ce sommet ou conférence réunit les représentants de la Chine et des pays africains ayant des relations diplomatiques avec la Chine. Depuis, il s'est institutionnalisé progressivement pour devenir aujourd'hui une plateforme importante de dialogue collectif et un mécanisme efficace de coopération pragmatique entre la Chine et les pays africains amis et pour donner un bon exemple de la coopération Sud-Sud.