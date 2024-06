Tunisie: Coopération - La Chine et le pays établissent un partenariat stratégique

Le président chinois, Xi Jinping, et son homologue tunisien, Kaïs Saïed, ont annoncé, le 31 mai, l'établissement d'un partenariat stratégique entre leurs deux pays.

L'annonce a été faite alors que Xi Jinping s'entretenait avec Saïed, en visite d'État en Chine, avec qui son pays entretient des relations d'amitié. Selon le président chinois, au cours des soixante dernières années depuis l'établissement des relations diplomatiques, la Chine et la Tunisie s'étaient toujours respectées et soutenues mutuellement, et s'étaient traitées sur un pied d'égalité malgré les vicissitudes internationales, écrivant un chapitre vivant des relations entre les pays en développement qui se sont tenus ensemble contre vents et marées.

« Consolider et développer les relations Chine-Tunisie est conforme aux intérêts fondamentaux et aux attentes communes des deux peuples », a-t-il indiqué, ajoutant que la Chine était prête à travailler avec la Tunisie pour poursuivre l'amitié traditionnelle, approfondir les échanges et la coopération dans divers domaines, et porter les relations bilatérales à un nouveau niveau.

« Aujourd'hui, nous avons annoncé l'établissement d'un partenariat stratégique Chine-Tunisie, qui ouvrira un avenir encore plus brillant à nos relations », a-t-il noté.

La Chine soutient la Tunisie dans la poursuite d'une voie de développement adaptée à ses propres conditions nationales, dans l'avancement indépendant du processus de réforme, et dans le maintien ferme de son avenir entre ses mains, a souligné Xi Jinping. Elle est prête à renforcer la synergie des stratégies de développement avec la Tunisie, à approfondir la coopération dans des domaines tels que la construction d'infrastructures et les nouvelles énergies, à favoriser de nouveaux moteurs de croissance pour la coopération dans les domaines de la médecine et des soins de santé, du développement vert, des ressources en eau, de l'agriculture et d'autres domaines, ainsi qu'à promouvoir la coopération de haute qualité dans le cadre de "la Ceinture et la route" entre les deux pays pour obtenir davantage de résultats, a fait savoir Xi Jinping, encourageant la présence de davantage de produits tunisiens de haute qualité sur le marché chinois.

La Chine est prête à continuer à envoyer des équipes médicales de haut niveau en Tunisie, à approfondir la coopération avec elle dans les domaines de l'éducation et du tourisme, et à renforcer les échanges entre les peuples, a-t-il ajouté.

Xi Jinping a exhorté les deux parties à travailler avec les pays du Sud global pour renforcer la solidarité et la coordination, pratiquer un véritable multilatéralisme, prôner un monde multipolaire égal et ordonné ainsi qu'une mondialisation économique universellement bénéfique et inclusive, et réaliser un développement commun.

Les deux pays sont diposés à travailler ensemble pour bien construire le Forum sur la coopération sino-arabe et le Forum sur la coopération sino-africaine, donner un nouvel élan au développement des relations sino-arabes, et construire conjointement une communauté sino-africaine d'avenir partagé de haut niveau, a-t-il déclaré.

Selon Kaïs Saïed, il est heureux d'effectuer une visite historique en Chine à l'occasion du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, et d'assister à la cérémonie d'ouverture de la 10e Conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-arabe.

La Tunisie jouit d'une amitié profonde et d'une coopération fructueuse avec la Chine, et le pays s'attend à un soutien plus fort de la Chine pour son développement national ainsi qu'à une coopération plus étroite dans les domaines de la santé, du transport, du développement vert et de l'éducation afin de porter les relations bilatérales à un nouveau niveau, a-t-il indiqué.

La Tunisie adhère fermement au principe d'une seule Chine et soutient résolument les efforts de Pékin pour réaliser la réunification nationale et sauvegarder ses intérêts fondamentaux, selon Kaïs Saïed.

Il a ajouté que la Tunisie et les pays arabes saluaient l'engagement de la Chine en faveur de l'équité et de la justice dans les affaires internationales. Chaque pays a le droit de choisir, de manière indépendante, une voie de développement adaptée à ses propres conditions nationales. La Tunisie est prête à travailler avec la Chine pour défendre les valeurs communes de l'humanité, renforcer l'unité et la coordination, s'opposer à l'hégémonisme et à la confrontation des blocs, et créer un monde plus égal et plus beau, afin que les peuples de tous les pays puissent jouir de droits de l'homme et d'une liberté réelle, vivre en harmonie et partager la paix, la sécurité et la prospérité.

Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur le conflit israélo-palestinien. Xi Jinping a souligné que la position de la Chine était très cohérente avec celle des pays arabes, et que la Chine était prête à travailler avec la Tunisie et d'autres pays arabes en vue de promouvoir un règlement global, juste et durable de la question palestinienne sur la base de la solution à deux Etats.

Après l'entretien, les deux chefs d'Etat ont assisté à la signature de plusieurs documents de coopération bilatérale dans divers domaines, notamment le développement et l'investissement verts et à faible émission de carbone.

Les deux parties ont également publié une déclaration conjointe sur l'établissement d'un partenariat stratégique.

Avant l'entretien, Xi Jinping et son épouse, Peng Liyuan, ont organisé une cérémonie de bienvenue pour Kaïs Saïed et son épouse. Un banquet de bienvenue a également été organisé pour les invités vers midi.