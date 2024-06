Madagascar: Pépinière industrielle - Soutien de l'Allemagne au projet Odof

L'Allemagne est prête à soutenir le projet «One District, One Factory». Son ambassadeur, Michael Hausler, a rencontré hier Edgard Razafindravahy, ministre en charge de l'Industrialisation.

La future collaboration en matière d'industrialisation entre l'Allemagne et Madagascar s'esquisse. Ce partenaire de longue date de la Grande Île envisage en effet de soutenir le développement industriel du pays, à travers les investissements bien sûr, mais aussi avec la recherche de partenaires pour le projet «One District, One Factory». C'est lors d'une discussion hier, au ministère de l'Industrialisation et du Commerce à Ambohidahy, que Michael Hausler, ambassadeur de ce pays, et Edgard Razafindravahy, ministre de l'Industrialisat ion, ont discuté de cela.

De multiples collaborations dans l'industrialisation sont en perspective. Le membre du gouvernement a pu présenter le projet de pépinières industrielles du pays. «One District, One Factory» consiste à développer l'industrialisation à la base, avec l'installation de machines industrielles dans chaque district, voire chaque commune. Ainsi, le ministre de l'Industrialisation a pu convaincre le diplomate de l'intérêt de ce projet, pour un réel développement industriel, qui part de la base.

Collaboration

La coopération avec l'Allemagne portera par exemple sur la recherche de partenaires pour le projet Odof, dans le but d'accélérer le programme et d'implanter les usines Odof au sein des districts et des communes partout dans la Grande Île. Edgard Razafindravahy, pour sa part, a souligné que «la transformation des produits des paysans et producteurs sur place est la garantie d'un développement de proximité». Le ministre de l'Industrialisation soutient d'ailleurs que «la collaboration avec nos agriculteurs constitue un levier vers le développement de l'entrepreneuriat à la base».

%

Michael Hausler, le diplomate, qui a terminé sa mission dans la Grande Île cette semaine, assure la continuité de la collaboration entre l'Allemagne et la Grande Île. En effet, il a soutenu que son pays partage le même point de vue sur l'industrialisation avec l'île rouge. D'ailleurs, les grandes lignes de la rencontre d'hier à Ambohidahy permettent de dégager les perspectives d'une collaboration plus poussée et pérenne dans ce domaine. Ainsi, l'Allemagne travaillera avec le ministère de l'Industrialisation dans ce sens. Lors de son allocution, Michael Hausler a affirmé que l'ambassade d'Allemagne continuerait à travailler avec le ministère de l'Industrialisation, que ce soit dans la recherche de partenaires et/ou d'entreprises allemandes prêtes à investir dans le programme Odof.

L'ambassadeur a également évoqué la venue d'une délégation d'entreprises allemandes opérant dans les énergies renouvelables et les mines aux mois d'octobre et de novembre de cette année.