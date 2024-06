Congo-Brazzaville: Siège du Registre social unique - La Banque mondiale salue l'avancement des travaux

La directrice sectorielle de la protection sociale à la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du centre, Carmillia Holmemo, s'est dit satisfaite du niveau de réalisation des travaux de construction du siège du Registre social unique qui permettra d'exécuter efficacement plusieurs projets en faveur de la population vulnérable.

« Nous avons lancé, avec la ministre en charge des Affaires sociales, un projet sur la protection sociale et l'inclusion économique des jeunes. Le Registre social unique est un élément important qui va nous permettre de mettre en oeuvre ce projet pour les cinq prochaines années », a fait savoir la directrice sectorielle de la protection sociale à la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du centre, Carmillia Holmemo, à l'issue de la visite de terrain effectuée avec la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa.

Pour sa part, la ministre a souligné que la livraison du siège se fera dans les délais au regard du niveau d'exécution des travaux. La pose de la première pierre a eu lieu, en effet, le 21 février dernier pour et l'infrastructure doit être livrée dans un délai de six mois. « Dans les trois ou quatre mois à venir, nous pensons que les travaux prendront fin », a-t-elle indiqué.

Selon les explications d'Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, le Registre social unique vise à améliorer, entre autres, le ciblage des prestations des programmes de protection sociale ; à permettre au pays de se doter d'une base de données de tous les projets sociaux pour plus d'efficacité de l'action publique en la matière, car ces données facilitent et orientent la prise de décision des pouvoirs publics dans le domaine du social. « A travers un data center, toutes les mesures sont prises pour assurer la protection des données individuelles contenues dans le Registre social unique », a-t-elle assuré. Elle a souligné que le dispositif va aider à mieux contrôler ceux qui entrent et sortent du circuit car les bénéficiaires ne le seront pas à vie.

Edifice de trois niveaux, le siège du Registre social unique, en construction dans l'enceinte du complexe Crèche-Pouponnière de Moungali, est composé de plusieurs compartiments dont les salles d'enrôlement des personnes ou ménages vulnérables ; d'archives (papiers et numériques) ; de documentation et d'information.