Congo-Brazzaville: Loisirs - Les élèves de l'école Emmaüs découvrent le parc zoologique

Les élèves du Complexe scolaire Emmaüs, une école inclusive située à Kintélé, la banlieue Nord de Brazzaville, ont visité, le 31 mai, le parc zoologique botanique, Zoolandia.

L'excursion a regroupé les élèves valides, aveugles et malvoyants ainsi que les enseignants et le personnel administratif. L'objectif était de mettre les apprenants en contact de la nature et de leur faire découvrir le lieu de parcage des différentes espèces d'animaux.

La visite a commencé au parc zoologique en passant par le stade Alphonse-Massamba-Débat, l'Institut français du Congo, la Corniche, les tours jumelles de Mpila et le stade de la Concorde avant de regagner leur établissement. Elle s'inscrivait dans le cadre des activités extrascolaires afin de mettre les enfants en contact de la nature. Ils ont été conduits au parc d'attraction sous l'oeil vigilant des responsables de cet établissement à bord d'un bus spécial.

Sur les lieux, les élèves ont bénéficié d'une visite guidée des diverses cages des espèces d'animaux : les singes, les oiseaux, les alligators et bien autres espèces. L'excursion a permis aux élèves d'être émerveillés et de bénéficier de l'instruction sur les animaux. Cette découverte est une première pour les uns et une réalité pour les autres de les avoir vus qu'à travers la télévision. Au cours de la visite, l'élève Ololo a témoigné que c'est un rêve de sa part de voir à l'oeil nu des animaux. « Je suis très émerveillée de vivre la réalité en découvrant ces bêtes. Je ne savais pas qu'au Congo nous avons aussi une telle richesse », a-t-elle dit.

%

Marie-Pierre Amboula a renchéri que la visite lui a fait vivre la réalité des animaux qu'elle a connus à travers la télévision. Quant à Gédéon Salissa, élève déficient visuel, les cris des animaux lui ont poussé à l'imagination. Il se faisait des idées sur ces espèces en les construisant dans sa tête. Le directeur de l'école Emmaüs, Grégoire Diassouka, a souligné l'importance de l'excursion qui a consisté à éveiller la conscience et à aiguiser la connaissance des élèves valides et déficients visuels. « Les enfants déficients visuels ont entendu les noms de chaque espèce mais au retour à l'école, ils toucheront chaque espèce à travers le dessin », a-t-il déclaré. Selon lui, il existe au niveau des programmes scolaires des activités qui se font à l'école et en dehors parce que, dans les livres, on trouve des images. A cet effet, les programmes prévoient les activités extra-scolaires pour faire vivre la réalité aux enfants.