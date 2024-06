Afrique Centrale: ROSCEVAC à la 20ème Réunion des Parties du PFBC - Un engagement renouvelé pour la préservation des forêts du Bassin du Congo

Le Réseau des Organisations de la Société Civile pour l'Économie Verte en Afrique Centrale (ROSCEVAC), représenté par son Président Exécutif, Nicaise Moulombi , est honoré d'annoncer sa participation à la 20ème Réunion des Parties (RdP20) du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC). Cet événement majeur se déroule du 3 au 5 juin 2024 à Kinshasa, en République Démocratique du Congo.

Un rassemblement de haut niveau pour une cause vitale

La RdP20 réunit plusieurs dirigeants politiques de haut niveau des pays d'Afrique centrale et des pays donateurs, ainsi que des représentants éminents du secteur privé, des organisations et institutions régionales et internationales, et de la société civile. Cette réunion de travail, organisée conjointement par les gouvernements français et gabonais, vise à renforcer les efforts pour la préservation des forêts du Bassin du Congo, une région cruciale pour la biodiversité mondiale et la lutte contre le changement climatique. On note la participation du président du Roscevac 2ème vice-président président du conseil économique social et environnementale au Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo(PFBC). Il y a aussi le ministre du Congo, représentant de la BAD, Ministre de la Guinée Équatoriale et représentant du Royaume Uni.

Collaboration et soutien international

L'événement bénéficie du soutien de la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC), de la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC), de l'Initiative pour la Forêt de l'Afrique centrale (CAFI), et de la République Démocratique du Congo. Cette coopération internationale souligne l'importance de l'engagement collectif pour la protection des forêts du Bassin du Congo.

Mobilisation de la jeunesse pour l'environnement

En amont de la RdP20, un Forum de la Jeunesse s'est tenu du 31 mai au 1er juin 2024. Ce forum a rassemblé différents réseaux de jeunes d'Afrique centrale, dans le but de favoriser l'émergence de leaders environnementaux et de renforcer leur rôle dans la conservation des forêts.

Une année charnière pour l'environnement

La RdP20 du PFBC s'inscrit dans une année décisive pour l'environnement, marquée par les Conférences des Parties des trois conventions de Rio. Cette réunion est un jalon essentiel dans le dialogue pour la préservation des forêts d'Afrique centrale, contribuant à la réalisation des objectifs définis par le Plan de Convergence de la COMIFAC et les objectifs de développement durable.

Informations logistiques et pratiques

Les participants peuvent trouver une note d'information sur la 20ème Réunion des Parties du PFBC en annexe. Des événements parallèles sont également organisés. Un agenda détaillé, les documents de travail ainsi que les informations pratiques et logistiques sont disponibles sur le site web du PFBC (https://pfbc-cbfp.org/reunions-pfbc.html). La co-facilitation du PFBC prendra en charge les moyens de transport des participants depuis leur ville de départ jusqu'à Kinshasa ainsi que leurs indemnités de séjour une fois sur place.

Monsieur Moulombi Nicaise et le ROSCEVAC se réjouissent de participer à cet événement d'envergure et de contribuer activement à la protection des forêts du Bassin du Congo. Cet engagement s'inscrit dans la mission continue du ROSCEVAC de promouvoir une économie verte en Afrique centrale.