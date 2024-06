Gabon: Cérémonie de lancement officielle du 11è fond européen de développement au pays

La cérémonie de lancement de deux projets en faveur de la société civile gabonaise, financés par l'Union européenne avait eu lieu en mai dernier à Libreville. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la coopération entre l'UE et le Gabon. Les deux projets portés par des organisations de la société civile ont été, non seulement sélectionnées, mais bénéficient d'un financement à hauteur de 1.050.000 euros.

Le Réseau Femme Lève-Toi (ReFLeT) et l'Association Arc-en-ciel sont les deux organisations de la société civile gabonaise qui ont été sélectionnées et bénéficient du financement de l'Union européenne d'un montant total de 1.050.000 euros.

Le projet dont la thématique est "Tous unis pour l'élimination des violences familiales et sexuelles faites aux enfants, en favorisant une meilleure protection et une profonde transformation de la condition des jeunes au Gabon ". Il est mis en oeuvre par l'Association Arc-en-ciel. Les responsables de ladite Association expliquent qu'il a pour objectif de renforcer le système de protection des enfants du Gabon par une prise en considération et un respect renforcés des droits humains et par l'application des lois nationales relatives aux droits des enfants et droits de femmes. Cela participe à la promotion d'une jeunesse épanouie et porteuse de changement pour la société.

Le projet "Agir contre toutes les formes de violences basées sur le genre" est mis en musique par Agir avec Le Réseau Femme Lève-Toi (ReFLeT) et ID. Ledit projet a pour objectif à contribuer à la diminution du nombre de victimes de violences basées sur le Genre et à l'amélioration de la prise en charge physique, mentale, émotionnelle et spirituelle.

Le Réseau Femme Lève-Toi (ReFLeT) et l'Association Arc-en-ciel se réjouissent de ce financement et saluent l'Union européenne pour cette opportunité. Elles promettent de travailler à ce que la lutte porte ses fruits. Ils continuent de mener des actions et appellent à l'union pour cette noble cause.