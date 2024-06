Gabon: Remise des distinctions aux lauréats promotion 'Brice Oligui Nguema' d'Educ'Premices Leaders

Le complexe scolaire Educ'Prémices Leaders a remis des distinctions aux lauréats de la promotion baptisée "Brice Clotaire Oligui Nguema". La cérémonie a eu lieu en présence de la Députée de la Transition, Pepecy Ogouliguendé et présidente de l'ONG Malachie. C'était le samedi 1er juin 2024 dans le deuxième arrondissement de la commune de Port-Gentil.

La situation éducative dans les quartiers défavorisés du Gabon et de Port-Gentil en particulier présente de nombreux défis, notamment des taux de scolarisation faibles, des infrastructures inadéquates et un manque de ressources pédagogiques. Les enfants de ces zones sont souvent privés des opportunités éducatives nécessaires pour développer leur plein potentiel. Le constat est établi. C'est la raison d'exister de Educ'Prémices Leaders. Ce complexe scolaire a été conçu pour répondre à ces besoins urgents en créant un environnement éducatif stimulant et inclusif.

Toujours égale à elle-même, la présidente de l'ONG Malachie et député de la Transition continue de manifester sa volonté d'apporter sa pierre à l'édifice commun qu'est le Gabon dans les secteurs du social et de l'éducation. Elle a procédé à la remise des distinctions et cadeaux à la Promotion "Brice Clotaire Oligui Nguema" le samedi à 106 élèves du Complexe Social Intégré Mavikana et Simbi Section Éduc' 'Prémices Leaders situé en plein coeur du 2è arrondissement de la ville pétrolière, Port-Gentil. La particularité de cette structure éducative de qualité, explique t-elle, "c'est la prise en charge totale de 100 enfants orphelins et issus des familles en détresse".

Au regard de ce qui précède, l'Honorable député et Fondatrice de cet établissement, éclaire davantage l'opinion que "l'objectif visé est d'augmenter le taux de scolarisation, d'améliorer la qualité de l'enseignement, de favoriser l'intégration sociale et culturelle, et d'impliquer activement la communauté locale dans les activités éducatives" soutient-elle.

Il faut noter que cette fin d'année qui s'est déroulée en période de Transition politique, a été riche en symbole, d'où la dédicace de la Promotion "Brice Clotaire Oligui Nnguema"au regard de "la fascination des enfants envers ce Grand Leader qui incarne le patriotisme et la prospective" insiste la Fondatrice de cet établissement scolaire Pepecy Ogouliguendé.

Aussi, est-il à préciser que la cérémonie a connu un engouement sans précédent, avec la présence du Délégué Spécial du deuxième arrondissement, du Chef de quartier, des leaders religieux, traditionnels et dignitaires. Les parents hautement satisfaits de cet outil d inclusion sociale,d Éducation de qualité et d Égalité des chances ont témoigné et remercier la Fondatrice et le Personnel dévoué au quotidien.

Quant aux enfants,ils ont vécu un moment d apothéose dans une ambiance festive qui consacre leur réussite dès la Petite enfance.

Rappelons que le Droit à l Éducation est un Droit humain fondamental consacré dans les conventions internationales et les textes nationaux