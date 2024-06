Ile Maurice: Ndriamanampy, Nizelin, Chong Chin et Rouillard, les premiers couronnés

Les premiers titres de champions nationaux ont été décernés dimanche à Sorèze. Les courses ont été disputées sur le circuit Rond-Point à l'arrière de Leal - TD - RP Dukesbridge - TD - RP Montebello - DEMITOUR - RP Dukesbridge - TD - RP Leal - TD - RP à l'entrée de Swami Vivekananda International Convention Centre - DEMITOUR - RP à l'arrière de Leal.

Strella Nizelin lève le bras en signe de victoire après avoir dominé Delphie Brochier au terme du championnat des féminines de moins-de-17 ans.

Les Masters 2 et 3 avaient 14 tours à effectuer pour une distance totale de 75 kilomètres. Dans la première catégorie, la victoire est revenue à Mike Chong Chin. Le coureur du Port-Louis municipal cycling club (PLMCC-Ideco) s'est imposé après avoir fait la différence à la fin, dans le temps de 2h12:55, devançant Lindsay Larhubarbe du Moka Rangers SC-ENL de 32 secondes et son coéquipier Lindsay Gourdin d'une minute et 24 secondes.

Jinino Ndriamanampy (à dr.) déborde son coéquipier Christiano Villemain pour remporter le championnat de Maurice minime.

Chez les Master 3, Olivier Rouillard (FFSC-KFC-Pepsi) et Christophe Harel (Moka Rangers SC-ENL) ne se sont pas quittés d'un pas pendant toute la course et c'est au sprint final que le premier nommé a pris le dessus pour retenir son titre. Les deux amis ont été crédités de 2h14:02. Christophe Gérard (VPCC-Snowy) a complété le tiercé en 2h16:10.

%

Olivier Rouillard (à dr.) et Christophe Harel ne se sont pas quittés d'une semelle pendant toute la course avant que le premier nommé ne l'emporte au sprint final.

Les minimes et les féminines de moins-de-17 étaient en lice sur 7 tours, soit une distance de 38 kilomètres. Chez les premiers, les deux représentants du Faucon Flcq SC-KFC-Pepsi, Christiano Villemain et Jinino Ndriamanampy se sont isolés à un moment donné et ont creusé progressivement l'écart. C'est au sprint que les deux Flacquois se sont départagés, Ndriamanampy se montrant supérieur à son camarade. Chez les féminines de moins-de-17 ans, Strella Nizelin de l'Académie Constance et Delphie Brochier du Moka Rangers SC-ENL ont été, comme attendu, au-dessus du lot. La première nommée a gardé suffisamment de ressources pour faire la différence au finish. Elle passe la ligne en 1h29:03, devançant son adversaire de deux petites secondes.