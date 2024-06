Ile Maurice: Ceux qui poursuivent leur combat politique avec les rouges et ceux qui sont partis ailleurs

Il y a plus d'un an, l'ancien ministre Cader Sayed Hossen avait pris ses distances du Parti travailliste (PTr). Même s'il n'avait pas démissionné du parti, il avait émis certaines critiques contre le leadership des Rouges. Or, le vendredi 24 mai, il a été présent au congrès que l'alliance PTr--Mouvement militant mauricien avait tenu à Vacoas.

Interrogé hier, il confirme qu'il n'a pas démissionné du PTr mais qu'il est resté à l'écart. «Oui, après une période durant laquelle j'étais loin du parti, je peux désormais dire que je reste toujours au PTr. Pour la prochaine campagne électorale, je continuerai mon combat politique avec les Rouges.»

Quid des anciens ministres et anciens candidats, qui se sont éloignés du parti ? D'abord, il y a Satish Faugoo, au moins trois fois ministre au sein d'un gouvernement dirigé par Navin Ramgoolam. Interrogé hier, il nous a simplement dit ceci : «Je n'ai jamais démissionné du PTr et à l'heure où je vous parle, je suis encore membre du parti.» Devanand Ritoo, ancien ministre des Sports, soutient également qu'il n'a jamais soumis sa démission du PTr. «Pour l'instant, je suis à l'écart de la politique et je vous laisserai savoir ce que je ferai après.»

En revanche, l'ancienne secrétaire générale du PTr, Kalyanee Jugoo, confirme qu'elle a démissionné du PTr. «Je suis sur le terrain, pas nécessairement dans la circonscription de PortLouis-Nord-Montagne-Longue (no 4) mais un peu partout, là où je suis sollicitée pour aider le Mouvement socialiste militant (MSM).»

%

Sanjeev Chengappa-Naidu, candidat malheureux du PTr dans la circonscription de Piton-Rivière-du-Rempart (no 7) aux dernières élections générales, confirme lui aussi sa démission du parti rouge. «Je donne un coup de main au MSM, mais je n'ai pas intégré le parti et je ne sais pas si j'obtiendrai une investiture ou non.»

Robin Soonarane, candidat du PTr dans la circonscription de Pamplemousses-Triolet (no 5) le 7 novembre 2019, souligne qu'il n'a jamais fait partie d'aucune instance du PTr. «J'ai pris mes distances de ce parti depuis deux ans et comme j'habite à Dagotière, je donne un coup de main au MSM dans la circonscription de Moka-QuartierMilitaire (no 8). Je suis certain que ce parti et ses alliés remporteront les prochaines élections générales.»

Ezra Jhuboo, élu en 2014, s'est incliné de peu lors des dernières élections générales dans la circonscription de Savanne-Rivière-Noire (no 14). Il a démissionné du PTr, il y a un peu plus de deux ans. «Je suis loin de la politique et je serai loin pour la prochaine campagne électorale. Mais c'est sûr que je ferai mon come-back après.»