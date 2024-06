Ile Maurice: Témoignages des familles anéanties par ces pertes

Trois personnes ont trouvé la mort dans des accidents de la route dimanche en l'espace de quelques heures. Vers 6 heures du matin, Geeandeo Rajee, 58 ans, a été victime d'un délit de fuite.

Le quinquagénaire, habitant Tranquebar, se trouvait sur sa moto à Trianon et se dirigeait vers Phoenix lorsqu'il a été renversé par la voiture conduite par un étudiant de 23 ans. Ce dernier ne s'est pas arrêté après l'accident. Sa voiture a été localisée par les caméras de Safe City. Il a été arrêté à son appartement à Quatre-Bornes. La police avait, dans un premier temps, pensé qu'il était de nationalité nigériane, mais après avoir vérifié ses papiers, il s'est avéré que le jeune homme est originaire de l'Eswatini (ex-Swaziland). Son alcootest s'est révélé positif, avec 58 microgrammes d'alcool dans l'air expiré.

Lorsque les secours sont arrivés, Geeandeo Rajee a été retrouvé inconscient sur l'asphalte avec de graves blessures à la tête. Son décès a été constaté sur place par le médecin du SAMU. La famille de Geeandeo Rajee, affligée, déclare que ce dernier, qui travaille comme maçon, ne méritait pas de mourir ainsi. «Mon mari était innocent, il n'a rien fait de mal. Il allait travailler et ils l'ont percuté et traîné sur plusieurs mètres. Ce jourlà, il se rendait chez son frère pour effectuer des travaux», pleure l'épouse de Geeandeo Rajee.

Sa fille, Aditee, raconte qu'on a ôté la vie au pilier de la famille: «Ils ont pris la vie de mon père qui a laissé trois enfants et une femme. Mon père a toujours été là pour nous. Il ne méritait pas de partir comme ça. Il a toujours bien conduit et faisait attention sur la route. Il conduit et possède son permis depuis longtemps. Sa moto est en règle. Nous espérons que la justice sera plus sévère contre les chauffards.»

Dans l'après-midi, un drame routier survenu à Fond-du-Sac a coûté la vie à Arjoon Jeeneea, plus connu comme Oumesh. Cet habitant de Triolet âgé de 56 ans, qui travaille comme cuisinier dans un hôtel, a perdu le contrôle de sa moto. Il a percuté un arbre et a ensuite été projeté contre un poteau électrique. Grièvement blessé, Oumesh a été transporté à l'hôpital SSRN, à Pamplemousses, dans une ambulance. Le médecin de service qui l'a examiné a malheureusement constaté son décès à son arrivée à l'hôpital. Oumesh revenait du travail et rentrait chez lui au moment de l'accident.

Dans la soirée, dimanche toujours, un autre accident mortel a été enregistré à Alma. Seeven Anthoneemootoo, un maçon de 45 ans, a été fauché mortellement par le 4x4 que conduisait un homme de 31 ans. Ce dernier, domicilié à Flacq, sortait de Verdun et se dirigeait vers Quartier-Militaire. Il aurait dépassé une file de véhicules avant de percuter Seeven Anthoneemootoo, qui était sur sa bicyclette et qui venait en sens inverse. Le cycliste domicilié à Quartier-Militaire est décédé sur le coup.

L'alcootest du conducteur s'est révélé négatif. Il fait face à une accusation provisoire d'homicide involontaire. La famille relate que Seeven Anthoneemooto se rendait à Côte-d'Or pour rejoindre son épouse qui se trouvait chez sa soeur. «Nous avons appris que le conducteur a doublé trois véhicules et a renversé mon oncle. Kan sa sofer-la inn double inn pran lavi mo tonton, se pa zis enn lavi ki finn ale deryer sa tonton-la, ena bokou ti zanfan, frer, neve, nies, se tou enn lavi kinn baskile», confie Dorelly, la nièce de Seeven Anthoneemootoo. Elle explique que la victime n'avait pas d'enfant et était très proche de son épouse. «Li ek so madam pa inn resi gagn zanfan, me zot ti bien pros, kot zot ale zot ansam», poursuit-elle.

Depuis le début de l'année, la Traffic Branch a enregistré 56 accidents mortels qui ont fait 61 victimes. Parmi ces victimes, il y a huit piétons, huit conducteurs, huit passagers, 30 motocyclistes, deux passagers en croupe et cinq cyclistes.