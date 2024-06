Ile Maurice: La thèse de la police remise en question

L'ex-policier qui a témoigné hier n'a pu convaincre avoir repéré Pravin Kanakiah à Réduit et à Gris-Gris le 10 décembre 2020.

Un des arguments de la police était que Pravin Kanakiah aurait été vu marchant vers la gare routière de Réduit au lieu de prendre le chemin de son bureau. Si Kanakiah allait à la gare, nous faisait-on croire, c'est qu'il allait prendre l'autobus pour se rendre volontairement à Gris-Gris pour commettre l'irréparable. De plus, le témoignage du sergent Tapsee, qui aurait vu Kanakiah à Gris-Gris, assis sur un banc, semblait corroborer la thèse selon laquelle ce dernier avait pris le bus de Réduit, cela, après avoir laissé sa voiture dans un parking du même endroit pour se rendre à Gris-Gris et s'y jeter.

Or, mis sur le gril hier, le témoin et ex-policier - il vient de démissionner -, Siva Govinden (photo), a été obligé de reconnaître que la personne qu'il aurait identifiée comme Pravin Kanakiah sur les images vidéo des caméras de surveillance n'est peut-être pas celui-ci. L'avocat du Directeur des poursuites publiques et Me Rama Valayden, de même que le public assistant à l'enquête judiciaire, y compris les journalistes, n'ont pas pu identifier Kanakiah sur les images projetées en cour hier. Lorsque, visionnant les images des caméras de surveillance au domicile de Kanakiah, Me Damodar Bissessur, lui a demandé si ce dernier portait une chemise blanche et un pantalon noir, Siva Govinden a répondu oui, puis, peut-être bleu. «Mais comment avez-vous fait pour identifier Kanakiah à Réduit?»

%

On apprendra ainsi que Siva Govinden avait recherché Kanakiah à Réduit et à Gris-Gris non pas après avoir vu les images de Kanakiah quittant son domicile à 7 h 25 le 10 décembre 2020, mais grâce à la description que lui auraient faite ses collègues: chemise blanche, pantalon noir, etc. Aucune photo de Kanakiah ne lui avait été montrée. Pourtant, Siva Govinden affirmera aussi qu'en visionnant les images de Réduit du 10 décembre 2020, il a bien vu Kanakiah. En projetant ces images, personne en cour n'a pu être aussi perspicace que Govinden. Même la magistrate Ameerah Dhunnoo dira: «Ces images sont tellement floues que l'on ne peut dire si c'est un homme ou une femme!»

Mais revenons aux images de Réduit. Govinden affirme, tout comme la fonctionnaire et ex-collègue de Kanakiah, Oushna Sookea, la semaine dernière, avoir vu Kanakiah prenant la direction de la gare à 8 h 43 précises. Or, les images ont été jouées et rejouées, personne n'a pu distinguer Kanakiah. Et après les questions de Me Bissessur, Govinden reconnaîtra qu'il a «repéré» l'homme par ses vêtements car, dit-il, le visage était flou quand il a fait un zoom. Au tour des images de Gris-Gris d'être projetées sur l'écran.

Personne en cour n'a pu repérer Kanakiah, sauf Govinden qui avoue toutefois avoir reconnu la silhouette seulement. Et lorsque Rama Valayden lui demandera s'il connaissait la taille de Kanakiah, eh bien tout penaud, Govinden dira non. Après les questions insistantes de Me Bissessur, Govinden dira que la chemise de Kanakiah était blanche, puis de couleur pâle. Et les manches ? Longues ou courtes ? «Peut-être longues mais retroussées.» Le pantalon? Noir, mais possiblement bleu. Finalement, il reconnaîtra que ce n'est probablement pas Kanakiah qu'il a vu.

À Valayden, Govinden dira que la chemise était de couleur claire. «À Gris-Gris, qui vous a donné les images ?» Réponse: le ministre Renganaden Padayachy qui habite dans le coin. «Avez-vous regardé les images en présence du ministre ?», a voulu savoir l'avocat des Avengers. Réponse de Govinden: «Non, il nous a remis l'enregistrement que nous avons visionné dans le département informatique de la police.»

Avez-vous regardé les images provenant de la caméra du «foyer» qui se trouve à côté de la villa de Padayachy ? Et Govinden de dire que non «car les caméras étaient pointées vers l'intérieur et non sur la route entre la villa du ministre et le foyer». «Avezvous pris une photo de ces caméras tournées vers l'intérieur?», a demandé Me Valayden. «Non, je me suis fié à la parole du responsable du foyer.»

Les images à Gris-Gris projetées hier en cour de Souillac ne montraient pas la présence de Kanakiah. «Mais avez-vous vu, a demandé Valayden à Govinden, le sergent Tapsee en train de faire son jogging?» Non, a répondu Govinden. Il ne le connaît même pas! D'ailleurs, les images montrent une seule «silhouette», difficile à discerner. On apprendra pour l'occasion que la police ne s'est fiée qu'aux images de Safe City et à celles du ministre Padayachy. Aucune autre personne ou entreprise ayant des caméras de surveillance n'a été sollicitée à Gris-Gris.

Siva Govinden est non seulement un témoin-clé du visionnage des images des caméras de surveillance. Il est l'un des membres de la Major Crime Investigation Team qui ont ratissé la superficie entre La Roche-qui-pleure et Baindes-Négresses.

Et c'est lui, Govinden, qui a eu la chance de retrouver le sac à dos de Kanakiah. Aux questions de Rama Valayden, il a expliqué: «Le sac était humide, vide et ouvert.» «Tout comme le sac de Kistnen», a chuchoté quelqu'un dans la salle. Govinden n'était même pas au courant de la déposition de Reshmee Kanakiah, la veuve de Pravin, qui avait énuméré le contenu du sac.