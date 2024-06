Maroc: Journée mondiale des océans - Des élèves visitent les infrastructures du port Tanger Med

Fahs — Anjra - A l'occasion de la journée internationale de l'océan, une visite des infrastructures du port Tanger Med, ainsi que du centre de simulation de pilotage au sein du port, a été organisée, lundi, au profit des élèves des établissements scolaires de la région.

Organisée par l'Académie régionale d'éducation et de formation de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (AREF-TTA), en collaboration avec Tanger Med, cette visite s'assigne pour objectifs de montrer aux générations futures l'importance des infrastructures portuaires et l'histoire de ce port emblématique, devenu symbole de la réussite économique du Royaume, ainsi que d'expliquer aux élèves comment le port oeuvre à préserver son environnement maritime proche, et toutes les mesures prises afin d'éviter les accidents de cargos, qui seraient dévastateurs pour le milieu maritime et le Détroit.

Durant cette visite, des encadrants ont expliqué aux élèves les réalisations du port Tanger Med, de son ascension fulgurante à son rôle dans le développement économique de la région et les opportunités d'emploi qu'il offre, avant d'effectuer des tests au sein du centre de simulation, comprenant des simulateurs de pilotage de bateau consacrés aux pilotes et aux capitaines.

La découverte de ce centre a permis aux enfants d'en apprendre plus sur les procédures de manoeuvres des bateaux pour garantir leur sécurité, ainsi que de pouvoir tester le simulateur et la conduite dans des conditions spécifiques.

Dans une déclaration à la presse, le coordinateur régional des programmes liés à l'environnement et au développement durable de l'AREF-TTA, Azzedine El Mounsi, a indiqué que cette visite, qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée mondiale des océans, constitue une occasion pour les élèves de prendre connaissance de l'importance du port Tanger Med à l'échelle régionale et internationale, en tant que premier port en Méditerranée et en Afrique.

Le port a également permis la création de nombreux emplois pour les jeunes, a-t-il noté, relevant qu'il s'agit également d'une occasion pour les élèves de découvrir le volet environnemental, notamment à travers le centre de simulation qui permet aux capitaines de s'entraîner, en vue de prévenir tout risque d'accident, qui serait une catastrophe écologique.

De leur côté, les élèves participants ont exprimé leur vif intérêt pour les rouages du pilotage en mer et la prévention des risques liés à l'environnement et à la pollution, grâce à des systèmes de sécurité poussés, visant à réduire au maximum les risques d'accidents ou de collisions entre les cargos.