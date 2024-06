Maroc: Rabat - Focus sur l'indépendance des Institutions Supérieures de Contrôle

Rabat — L'Indépendance des Institutions Supérieures de Contrôle" est au centre d'un colloque international, organisé lundi au siège de la Cour des comptes à Rabat par l'Initiative de développement de l'INTOSAI (IDI).

Ce colloque qui se poursuit jusqu'au 4 juin connaît la participation de 14 pays membres de l'organisation arabe des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ARABOSAI), ainsi que des parlementaires des pays participants, indique un communiqué de la Cour des comptes, notant que l'objectif de ce colloque est de souligner l'importance de la coordination institutionnelle, en particulier avec le pouvoir législatif, dans le suivi de la mise en oeuvre des recommandations émises par les institutions supérieures de contrôle (ISC).

Il s'agit également de développer la coopération internationale et d'échanger des expériences entre les ISC et les partenaires, dans le but de renforcer leurs missions en faveur de la promotion de la transparence, de la responsabilité et de l'efficacité, dans le but d'adopter le projet universel d'indépendance lancé par l'IDI en partenariat avec l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le Fonds monétaire international (FMI), ajoute la même source.

Cité par le communiqué, Mme Zineb El Adaoui, Premier Président de la Cour des Comptes, a mis en évidence l'importance de cette thématique, en tenant compte de l'évolution majeure du cadre normatif international en matière d'indépendance des ISC, tout en s'arrêtant sur certains défis et risques qui entravent leur réalisation.

Dans ce sens, Mme El Adaoui a encouragé l'adoption de nouvelles approches proactives et plus efficaces pour traiter la question de l'indépendance et prendre les mesures nécessaires en temps opportun dans ce domaine, affirmant l'engagement de la Cour des Comptes du Royaume du Maroc dans cette vision, dans le but de renforcer les acquis du contrôle supérieur des finances publiques en matière d'indépendance.

De son côté, le représentant de l'IDI, Abdelhakim Ben Lazerq a salué le choix du thème du séminaire, soulignant que celui-ci s'inscrit dans le prolongement de la discussion entamée l'année dernière à Doha sur la collaboration avec les parties prenantes, y compris le parlement, pour soutenir l'indépendance des ISC dans le monde arabe.

De même, il a affirmé que cette indépendance est l'un des piliers pour renforcer la confiance du public envers les résultats des travaux des ISC.

Pour sa part, le Secrétaire Général par Intérim de l'ARABOSAI Hatem Al-Selini, a souligné que l'INTOSAI accorde une priorité stratégique à l'indépendance des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, relevant que le séminaire offre une occasion pour renforcer l'interaction entre les ISC et le parlement dans la région arabe.

Ce conclave contribue aussi à la création de mécanismes efficaces pour le suivi de la mise en oeuvre des recommandations, garantissant ainsi la valeur ajoutée des travaux de ces institutions, a-t-il poursuivi.

Il convient de noter que l'indépendance des ISC est soumise à des normes internationales dans ce domaine, notamment celles énoncées dans les principes de Déclaration de Mexico et Lima, conclut le communiqué.