Madagascar: Filière riz - Production à grande échelle des semences de qualité

Une convention de partenariat vient d'être signée entre le programme DEFIS, l'Africa Rice et le centre de recherche FOFIFA.

Il s'agit d'une convention de partenariat qui s'étale sur une période de trois ans dans le but de renforcer le programme de recherche rizicole ainsi que les institutions nationales tels que le CFFAMMA et le SOC ou Service Officiel de Contrôle des semences. Dans le cadre du développement de la filière riz, des recherches-actions sont ainsi confiées au centre de recherche FOFIFA et l'Africa-Rice.

Les résultats de leurs recherches surtout en matière de production de nouvelles variétés de semences plus performantes seront ensuite vulgarisés à grande échelle afin d'améliorer la production rizicole. Ce qui permettra de garantir la sécurité alimentaire tout en contribuant à l'augmentation des revenus des producteurs. C'est ce qu'on a appris lors de l'atelier de lancement de ce partenariat entre le programme DEFIS et l'Africa Rice qui s'est tenu la semaine dernière à Manakara.

Semences de riz de qualité

Pour ce faire, une consolidation du système de production de semences locales s'impose pour pouvoir accéder aux variétés végétales et aux nouvelles technologies indisponibles dans le pays. En outre, la collaboration entre les parties prenantes vise ensuite à promouvoir à grande échelle la production et l'utilisation de semences de riz de qualité issues des résultats de recherche et qui sont adaptées aux conditions climato-pédologiques locales.

Les producteurs sont également encouragés à adopter des pratiques innovantes en matière de riziculture. Dans la même foulée, la convention entre le programme DEFIS, sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage et financé par le FIDA (Fonds International de Développement Agricole), vise à initier un système de transformation primaire du riz afin de maintenir une meilleure qualité nutritionnelle.

Régions d'intervention

Toujours dans le cadre de cette convention de partenariat entre les deux parties, les interventions couvrent différents niveaux de la chaîne de valeur riz. Des recherches seront ainsi développées en vue de produire des semences de qualité et plus performantes qui seront ensuite vulgarisées au niveau des producteurs. La promotion des techniques culturales innovantes est également en vue afin d'améliorer le rendement de productivité rizicole.

Le développement de la mécanisation agricole n'est pas en reste sans oublier la transformation rizicole. Les producteurs issus des régions d'intervention au Centre et au Sud Est en bénéficieront. Il s'agit notamment des régions Atsimo-Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany et Amoron'i Mania.