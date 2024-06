Sénégal/Congo-Kinshasa: Moussa Niakhaté Ndiaye présente l'enjeu des matchs contre la RDC et la Mauritanie

Dakar — L'équipe nationale de football compte sur la force de son collectif pour s'en sortir lors des deux prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, a indiqué le défenseur sénégalais Moussa Niakhaté Ndiaye, assurant que les Lions ont bien conscience de l'enjeu des matchs devant les opposer à la République démocratique du Congo (RDC) et à la Mauritanie, respectivement jeudi et samedi.

"Sadio Mané n'est plus à présenter, mais il y a de bons joueurs pour le Sénégal", a avancé le défenseur sénégalais, au moment d'évoquer l'absence de l'attaquant vedette des Lions, forfait pour ces deux rencontres comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

"Il [Mané] est irremplaçable, mais il y a de la qualité dans le groupe. On se doit de remporter les matchs, de montrer que le Sénégal, c'est avant tout un collectif et non des individualités. Une compétition, ça ne se gagne même pas à 11, mais à 26", a assené Moussa Niakhaté Ndiaye.

Sadio Mané, blessé en club, est arrivé en sélection avec des douleurs au niveau du genou droit. Les examens passés dimanche 2 juin 2024 ont révélé une lésion au niveau des aponévroses du biceps fémoral et du gastrocnémien latéral. "Par conséquent, cette blessure va l'empêcher de disputer les deux prochains matchs avec l'équipe nationale contre la RDC et la Mauritanie", a précisé la Fédération sénégalaise de football dans un communiqué.

%

"Le groupe vit bien. Depuis une semaine, on s'entraîne. On est concentré et conscient de l'enjeu de ces deux matchs-là qui sont importants dans la course vers une qualification au Mondial 2026. Ce sont les deux derniers matchs de la saison, et on a à coeur de bien les finir", a assuré le défenseur des Lions.

La République démocratique du Congo, que les Lions affrontent jeudi, peut de son côté compter sur "des joueurs qui sortent d'une très grande saison. On connaît leurs qualités, mais on va d'abord se contrer sur nous et notre jeu".

"Il faudra qu'on soit concentré et rigoureux pour jouer à notre meilleur niveau", a insisté Moussa Niakhaté Ndiaye qui a donné des assurances sur son état de forme, lui qui sort d'une saison compliquée en Premier League, avec son club Nottingham Forest.

S'il n'a pas toujours été titulaire cette saison, il se dit content de ses "performances", et le football n'étant "pas linéaire", il se satisfait d'avoir "repris [sa] place avant la fin de la saison". "Dans le football, conclut-il, il y a des hauts et des bas, mais je vous rassure que je suis en bonne forme".

Le Sénégal sera opposé à la République démocratique du Congo (RDC), jeudi 6 juin, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, avant de se déplacer en Mauritanie, le 9 juin du même mois, pour jouer les locaux, à Nouakchott.