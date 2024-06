Burkina Faso: L'État accompagne des promoteurs piscicoles avec une dotation de 170 millions de FCFA

Dans sa quête de souveraineté alimentaire et nutritionnelle d'ici 2025, le Burkina Faso intensifie ses efforts à travers divers projets. Parmi ceux-ci, le Projet Pisciculture pour l'Emploi et la Sécurité Alimentaire (ICCO-PESA) s'avère crucial. Le vendredi 31 mai 2024, à Samendéni, le Directeur général des Ressources halieutiques, Moustapha Alassane Tassembedo, a présidé une cérémonie de remise d'intrants et d'alevins à des promoteurs piscicoles. La valeur totale de cette dotation s'élève à environ 170 millions de F CFA, comprenant 250 mille alevins et plus de 105 mille tonnes d'aliments pour poisson.

Selon la direction de la communication du ministère, l'un des objectifs phares du département de l'Agriculture et des Ressources animales et Halieutiques est de produire 100 mille tonnes de poisson d'ici 2025. Ainsi, la pisciculture occupe une place prépondérante dans l'initiative « Offensive agropastorale et halieutique 2023-2025 ».

Pour M. Tassembedo, cette dotation en intrants et alevins répond aux demandes des promoteurs privés et vise à accroître considérablement la production halieutique. Il souligne que la mise en oeuvre de cette Offensive contribuera à réduire le taux de chômage des jeunes en créant des emplois directs et indirects.

Lassina Sanou, Coordonnateur du projet Pisciculture pour l'Emploi et la Sécurité Alimentaire (PESA), précise que cet accompagnement est à sa première phase. Il vise à soutenir le Burkina Faso dans son élan vers la souveraineté alimentaire. Le projet entend non seulement poursuivre les dotations, mais aussi développer les infrastructures et offrir des formations aux promoteurs piscicoles.