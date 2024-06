Burkina Faso: Leadership réfléchi-diversité-genre - Des associations féminines renforcent leur capacité

La Communauté d'action pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive (CAPSSR) a initié dans le cadre du projet Voix et Leadership des Femmes (VLF) financé par OXFAM une série de formation sur le leadership réfléchi, la diversité et le genre à Yako et à Ouagadougou au profit de 30 membres d'associations féminines des régions du Nord et du Centre.

Trente membres d'associations féminines de Yako, de Ouahigouya, de Pabré, de Komsilga et de Tanghin Dassouri ont renforcé leur capacité en « leadership réfléchi, diversité et le genre ». Les participants ont été répartis en deux ateliers de deux jours chacun, un pour la région du nord tenu à Yako et l'autre pour la région du centre organisé à Ouagadougou.

Ces formations facilitées par Maxime Ouoba ont permis aux participantes de comprendre que le leadership est l'influence que nous avons sur les gens quand ces personnes nous voient, nous écoutent et pensent à nous. « Le leader ne tire pas, le leader attire par l'influence qu'il a sur les gens », soutient M Ouoba. Il a montré aux membres d'associations comment faire un plan de développement de leur leadership. Pour y arriver ils doivent avoir des outils pour consolider leur leadership (l'association peut être un canal par lequel le leadership sera développé). Ensuite, ils doivent avoir aussi une équipe soudée toute en étant proche de l'équipe. Enfin ils doivent définir la cible de leur objectif ; de connaître sa zone d'intervention et avoir un domaine d'impact.

L'objectif de ces deux formations est de permettre à chacun de ces participants, de développer leur personnalité et l'estime de soi, tout en ayant connaissance des rôles et mission du leader.

Les participants ont eu également droit à un exposé sur les violences basées sur le genre, en plus des techniques d'assistance et de prise en charge psycho-sociale de victimes de violences.

Ils se sont familiarisés également avec les notions de diversité et de genre. La diversité des êtres humains inclut : le pays d'origine, l'origine familiale et éthique, la race, l'âge, le sexe, la culture, l'expérience et la formation professionnelle, les croyances religieuses ou politiques et la personnalité. Les concepts clés de la diversité sont le vivre ensemble, les stéréotypes, l'intégration, les préjugés, l'inclusion. Quant au genre, il fait référence aux rôles et responsabilités, dévolus aux hommes et aux femmes, qui sont façonnés au sein de nos familles, de nos sociétés et de nos cultures. Ces notions s'acquièrent par l'apprentissage et peuvent varier au fil du temps et selon les cultures. Les participantes tout en remerciant la CAPSSR et son partenaires OXFAM ont pris l'engagement de mettre en application la formation reçue au profit de leurs organisations afin d'impacter leur communauté.