Algérie: Startups - Lancement du concours national AgriTech Challenge 2024

ALGER — Les ministres de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid, et de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Chorfa, ont procédé, au lancement du concours AgriTech Challenge 2024, au siège de l'accélérateur public "Algeria Venture".

Cette initiative, organisée du 3 juin au 27 juillet 2024, intervient dans le cadre du programme de développement de l'innovation agricole (Innov'Agro), a indiqué un communiqué du ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises.

Le concours "AgriTech Challenge 2024", tend à renforcer l'entrepreneuriat technologique dans les domaines de l'agriculture, des nutriments et la transformation agricole en Algérie, ciblant les porteurs de projets développant des solutions innovantes (produits, services, consulting, prototypes...), dans divers domaines.

Il s'agit de contrôler la traçabilité interne des produis agricoles, la maitrise des niveaux des dangers des intrants agricoles, la numérisation des indicateurs des produits, la numérisation des intrants de production et de transformation agricole, notamment l'emballage écologique, l'usage de la technologie Block Chain, pour assurer la transparence et la sécurité de la chaine d'approvisionnement alimentaire.

S'agissant de la lutte contre les maladies des plantes, ces domaines concernent le dépistage de ces maladies, le développement de solutions visant à rationaliser l'utilisation des traitements chimiques des cultures agricoles et l'utilisation de la biotechnologie pour le développement de cultures résistantes aux maladies.

Concernant la culture et la gestion de l'eau d'irrigation, il s'agit de l'utilisation de techniques innovantes et des capteurs innovants pour surveiller les sols, les conditions météorologiques et les cultures, de gérer les intrants de la production agricole, d'utiliser l'analyse des données massives pour la planification agricole et l'agriculture de précision dans la gestion de l'eau d'irrigation, ajoute le communiqué.

Les domaines comprennent la culture hors-sol ou l'hydroponie, sans autant négliger de lutter contre la sécheresse par l'utilisation de la culture hors-sol, l'optimisation de l'utilisation de l'eau d'irrigation, la réutilisation et le recyclage de l'eau d'irrigation, et l'incorporation de nouvelles technologies pour gérer avec précision les ressources hydriques.

Le programme InnovAgro est financé par l'Union européenne (UE) et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), tandis que l'Agence allemande pour la coopération (GIZ) se charge de la mise en oeuvre du programme.

Les porteurs de projets sélectionnés participeront à une formation intensive (du 6 juillet au 8 juillet 2024) pour développer leurs solutions, avec un soutien et une orientation supplémentaire pendant deux semaines consécutives (du 13 au 26 juillet 2024) grâce à des sessions de formation virtuelles et en présentiel dirigées par des experts.

A la fin du programme, les participants présenteront leurs solutions à un panel d'experts pour sélectionner 4 lauréats qui bénéficieront de 5 jours de formation nationale ou internationale dans le cadre du programme InnovAgro, selon le ministère.

Le ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises a invité les porteurs de projets dans le domaine de l'agrotechnologie à s'inscrire au concours national sur le site https://agritech.dz.