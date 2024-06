Algérie: AAPI - Le pays verra la réalisation de projets étrangers d'envergure

ALGER — Le directeur général (DG) de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), Omar Rekkache, a indiqué, lundi à Alger, que de nombreux projets étrangers d'envergure seront réalisés en Algérie, notamment dans les secteurs de l'agriculture et du tourisme, eu égard au climat propice à l'investissement dont jouit le pays et aux facilitations accordées aux investisseurs.

Invité au Forum du quotidien "El Moudjahid", en présence du membre de la Haute commission nationale des recours relatifs à l'investissement, Kamel Kheffache, M. Rekkache a souligné que l'AAPI "négocie actuellement avec plusieurs grandes entreprises étrangères pour la réalisation de leurs projets en Algérie dans différents secteurs, notamment agricole et touristique, ce qui traduit l'amélioration du climat d'investissement dont jouit le pays, ainsi que les facilitations et les avantages qu'il offre pour attirer ces investisseurs".

Parmi ces projets, figure "un projet agricole du partenaire italien Bonifiche Ferraresi (BF), qui sera réalisé en partenariat avec le Fonds national d'investissement (FNI) pour la culture des céréales dans la wilaya de Timimoun sur une superficie totale de plus de 36.000 hectares, et d'une valeur de plus de 420 millions de dollars", selon le DG qui a affirmé que l'AAPI, étant chargée d'accorder les avantages liés à l'investissement, négociait actuellement avec cette société étrangère.

Le projet, a-t-il poursuivi, prévoira, également, "la réalisation d'une usine d'industries manufacturières des pâtes, destinées à l'exportation".

Pour ce qui est du secteur touristique, M. Rekkache a indiqué que l'AAPI négociait actuellement avec un partenaire qatari qui avait présenté une demande d'investissement dans deux zones touristiques.

Un mégaprojet d'investissement malaisien en métallurgie, sidérurgie et aluminium

M. Rekkache a également évoqué le "mégaprojet" du groupe malaisien (Lion), qui va "investir dans le domaine de la métallurgie, la sidérurgie et l'aluminium, pour un montant globale de huit (8) milliards de dollars, réparti sur quatre (4) phases. Le coût de la première phase d'investissement, relative à la domiciliation de l'investissement depuis la Malaisie, s'élève à 3.4 milliard de dollars". "Ledit projet sera réalisé dès qu'on parvient à un accord sur la superficie foncière demandée par le groupe", révèle le même responsable.

Ce projet prometteur, confortera l'image positive de l'écosystème d'investissement en Algérie, a indiqué le DG de l'AAPI, soulignant l'impératif de sa réalisation eu égard aux emplois que ce projet créera.

S'agissant des assiettes foncières destinées à la réalisation des projets d'investissement et dont la distribution est confiée à l'AAPI, M. Rekkache a précisé que l'Agence, proposera, dans les jours à venir, via sa plateforme numérique de l'investisseur, pas moins de 439 assiettes foncières, au profit des investisseurs, d'une superficie globale avoisinant les 300 hectares, à travers plusieurs wilayas.

Concernant les assiettes foncières non aménagées, le responsable a déclaré: "en attendant l'accélération de l'opération d'aménagement de ces dernières, et la mise en place des agences chargées de l'aménagement, on proposera la possibilité de négocier avec le porteur de projet de se charger de l'aménagement de l'assiette".