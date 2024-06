Tunisie: Entrepreneuriat - Remise des prix de la 5ème édition du concours national de l'innovation

TUNIS — Les prix de la 5ème édition du concours national de l'innovation ont été remis, mardi, aux lauréats, lors d'une cérémonie conjointement organisée, à Tunis par l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation (APII) et le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie.

Les prix se répartissent sur cinq catégories. Il s'agit en premier lieu de la Catégorie des innovations technologiques et digitales récompensant l'innovation permettant la digitalisation des processus et l'introduction de nouvelles technologies (intelligence artificielle, robotisation, réalité virtuelle, réalité augmentée...)

Pour cette catégorie, 3 prix ont été attribués. Le premier prix est revenu à la stratup Enova Robotics (Sami Bousselmi de Sousse) ayant développé un robot autonome pour le nettoyage de panneaux photovoltaiques. Le 2ème prix a été accordé à la startup DeepVolt (Karem Chatti de l'Ariana) spécialisée dans le déploiement durable de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques. Le 3ème prix est attribué à Parkey sarl (Mehdi Romdhane) ayant développé une plateforme de paiement mobile de stationnement.

La deuxième Catégorie c'est celle des innovations vertes et responsables qui regroupent aussi bien l'innovation sociétale et l'éco-innovation et jouent un rôle central dans la gouvernance des entreprises et dans la mise en place de système de management d'innovation durable.

%

Trois prix ont été accordés pour cette catégorie. Le premier à récompensé une solution innovante d'Iot et d'IA destinée à optimiser la gestion de l'eau développée par la startup Water Sec (Ahmed Slim Bouakez de Tunis). Le 2ème prix a été attribué à Marwen Mokdad dont la stratup Tunisia Baits (Bizerte) est spécialisée dans la production des vers marins avec un processus circulaire et écologique. Le troisième prix est revenu à Karim Fathallah de Bizerte dont la startup National smart for Green solutions and applications a mis en place une solution de protection contre les incendies dans les fermes.

Il s'agit aussi de la Catégorie des innovations collaboratives qui couvre les projets donnant lieu à l'établissement d'un contrat de recherche collaborative et/ou de transfert de technologie. Le premier prix de cette catégorie a été accordé à Hamza Elfil du Centre de recherches et des technologies des eaux pour son projet de dessalement des eaux usées traitées et de valorisation en aquaponie, le 2ème prix à Dr Zarroug Youkabed de l'Institut national de la recherche agronomique de Tunisie (Ariana) pour son projet de valorisation des glands de chêne en industries alimentaires. Le 3ème prix récompense une solution de détection et de marquage des défauts des tissus textiles par l'IA développée par la startup Vizmerald (Sousse) de Bassem Seddik.

La Catégorie des innovations frugales a englobé, elle, toute initiative/action innovante visant la résolution d'un problème technique aux moindres coûts (par exemple, la conception et la fabrication d'une machine ou d'un équipement dont l'équivalent "existant sur le marché" coûte au moins 3 fois le coût de revient de ceux-ci.

Le premier prix a été décerné à Montassar Moussa (Ariana) qui a conçu TunBra, une imprimante braille novatrice, le 2ème à Boubaker Siala dont l'entreprise Bako Motors (Ben Arous) est spécialisée dans la fabrication de véhicules électriques solaires et le 3ème à Belgacem Ben Kahla de la startup ETMM (Ariana) qui développé un modèle de tricycle combiné commandé à la fois par un moteur électrique et un pédale.

La Catégorie des innovations marketing et de commercialisation prend en compte les changements affectent les modalités de distribution de biens ou de services concernés, en rapport avec sa conception, son conditionnement, sa promotion ou sa tarification.

L'objectif est d'optimiser les coûts et de réduire l'empreinte carbone. Pour cette catégorie, le premier prix est décerné à Hadhami Rjiba de Strics Ads sarl (Sousse) qui a développé une régie publicitaire indoor à travers le Wi-Fi.

Le 2ème prix est accordé à Marwen Ben Mzoughia dont l'entreprise Mramma tn (Sousse) a mis en place une solution complète pour le secteur BTP pour gagner en visibilité et piloter son activité. Le 3ème prix est attribué à Norchen Mezni (Ariana) fondatrice de la plate-forme juridique E-tafakna de gestion des processus juridiques et administratifs.