Ethiopie: Le ministère de la paix a tenu des discussions avec les partenaires internationaux de développement pour garantir une paix durable.

Addis Abeba — Le ministère de la paix a tenu aujourd'hui une discussion avec les partenaires internationaux de développement sur la prévention des conflits, la transition des zones sujettes aux conflits vers une paix et un développement durables et du Service Volontaire National des Jeunes pour la Paix."

La discussion se concentre sur les questions liées au prochain programme décennal de consolidation de la paix durable formulé par le ministère de la Paix et sur le rôle des partenaires internationaux dans divers projets découlant de la grande proposition de consolidation de la paix durable.

Le ministre d'état de la consolidation de la paix et du consensus national du ministère de la Paix, Keiredin Tezera, a indiqué que le gouvernement éthiopien est déterminé à résoudre les problèmes de paix en Éthiopie et à construire une paix positive et durable.

Il a mentionné que les travaux en cours visent à résoudre les problèmes en utilisant la multiculture, la religion, le paysage, la langue et la diversité de l'Éthiopie ; et cela nécessite la coopération et le soutien de la communauté internationale.

Le ministre d'État a également appelé à fournir le soutien financier et technique nécessaire, a partagé le ministère de la Paix sur les réseaux sociaux.

Pour sa part, Cherugeta Genene, ministre d'état chargé du fédéralisme et de la gestion des conflits, a expliqué le travail de renforcement de l'intégration entre les peuples qui est réalisé dans toutes les régions pour résoudre les conflits, réinstaller les personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI) et les renvoyer dans leur pays d'origine.

Cherugeta a souligné que les activités menées pour apporter des solutions aux personnes déplacées à l'intérieur du pays ; et pour prévenir et mettre fin au problème à la source.

La discussion a réuni des représentants de la Banque mondiale, de l'USAID, de l'UE, de l'OIM, du PNUD, du PAM, de la Banque européenne d'investissement, de l'ambassade de Norvège, de l'ambassade d'Irlande, de l'ambassade du Canada, de l'ambassade britannique, de l'ambassade du Danemark, de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la HOA et du Royaume du Pays-Bas.

Les représentants ont en outre indiqué que cette opportunité les a aidés à connaître le ministère, les activités du ministère menées par le ministère et à comprendre de près l'initiative du gouvernement visant à construire une paix durable.