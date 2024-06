Ethiopie: Des diplomates sud-soudanais ont participé à une formation à Addis Abeba.

Addis Abeba — Une formation de trois jours sur le renforcement des capacités des diplomates sud-soudanais a été ouverte aujourd'hui à Addis-Abeba.

Organisée par l'Institut des affaires étrangères (IFA) en collaboration avec le ministère des affaires étrangères, la formation vise à améliorer les compétences diplomatiques et à relever les défis régionaux.

Lors de l'ouverture de la formation, le directeur exécutif de l'institut des affaires étrangères, Jafer Bedru, a souligné le rôle de la diplomatie dans la résolution des problèmes communs, la compréhension des complexités géopolitiques et la recherche de solutions communes.

Il a noté que la formation était principalement axée sur la diplomatie, les ressources transfrontalières ainsi que sur la paix et la sécurité.

La diplomatie aide à maintenir la coopération et les relations pacifiques entre les pays et est également cruciale pour résoudre les problèmes régionaux, a-t-il souligné. L'Éthiopie et la république du Soudan du Sud partagent entre autres une frontière commune, des ressources transfrontalières et des personnes ordinaires dans les zones frontalières.

L'objectif principal de cette formation est de renforcer les compétences des diplomates en matière de négociation, de résolution des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, de gestion des ressources transfrontalières et bien d'autres encore, a-t-il affirmé.

La directrice générale des affaires africaines au ministère des Affaires étrangères d'Éthiopie, l'ambassadrice Fisseha Shawel, a souligné que la formation donne aux diplomates les outils essentiels pour relever des défis complexes.

La formation destinée aux diplomates sud-soudanais devrait favoriser un environnement propice à la discussion d'un large éventail de sujets, notamment les stratégies de négociation et la consolidation de la paix.

Il vise également à renforcer les liens diplomatiques solides entre l'Éthiopie et le Soudan du Sud et met en valeur les efforts de collaboration visant à promouvoir la paix et la sécurité régionales, selon le ministère des Affaires étrangères.

L'ambassadrice Natalina Edward Mou, l'ambassadrice de la République du Soudan du Sud, l'ambassadeur d'Éthiopie au Soudan du Sud, l'ambassadeur Nebil Mahdi, des diplomates éthiopiens chevronnés et des diplomates sud-soudanais ont assisté à la cérémonie d'ouverture.