Cameroun: cham victor bama de municipal updates se voit décerner une récompense

L'éditeur/rédacteur en chef de l'un des principaux quotidiens du pays, Actualités municipales, Cham Victor Bama, a été reconnu pour sa cohérence et sa probité professionnelle dans l'industrie de la presse écrite.

Le célèbre éditeur est lauréat d'un prix qui souligne le caractère unique de son engagement et de sa constance dans le secteur des médias au Cameroun. Cham a reçu le prix à Limbé, samedi 1er juin. C'était lors de la 9ème édition du Scoop Excellence Award. Elle était présidée par un représentant du gouverneur du Sud-Ouest. Parmi les rares lauréats, Cham Victor Bama s'est distingué pour sa contribution à l'essor de la presse écrite au Cameroun.

Il a été déclaré lauréat du « Prix du jeune éditeur double tabloïd le plus cohérent de l'année 2023 ». Cham est également éditeur du journal The Chronicle Times, un tabloïd bihebdomadaire de Yaoundé. La remise du prix au journaliste emblématique a été faite par le Directeur Général, Directeur Général de PAMOL, Mbile Tapea Solomon. Mbile a félicité Cham pour son travail acharné et lui a souhaité bonne chance. Cham, après avoir reçu le prix, dans une brève interview : "Je souhaite exprimer une gratitude exceptionnelle à tous ceux qui ont jugé nécessaire de me qualifier pour ce prix. C'est un grand honneur pour moi et mon équipe". Il a ajouté : "Je suis reconnaissant au PDG de The Scoop Media Group d'avoir honoré mon travail". Cham, qui en moins de cinq ans a transformé le paysage médiatique au Cameroun avec une montée historique des Actualités municipales d'un hebdomadaire à un bihebdomadaire puis à un trihebdomadaire et maintenant un quotidien est un nom connu.

%

Il a réitéré : "Dans la vie, la cohérence est essentielle. Lorsque vous êtes cohérent, cela renforce la crédibilité et la confiance. Lorsque vous vous souciez de la cohérence, cela signifie que vous améliorez les normes, les valeurs et la vérité dans la pratique du journalisme." Promesse de faire plus Le journaliste et éditeur primé a déclaré que : « Le quotidien Municipal Updates a parcouru un long chemin et nous espérons parcourir un long chemin à partir d'ici. C'est une grande motivation pour nous et nous ne pouvons que redoubler d'efforts et notre assiduité ».

Entrez le PDG de Scoop Media Group De son côté, le PDG du Scoop Media Group, Larry Esong, a mis les lauréats au défi de ne pas dormir sur leurs lauriers. Il a dit que son institution promeut l'excellence et le travail acharné. Les autres lauréats du Prix d'excellence étaient le directeur général de PAMOL, le préfet supérieur, SDO de Fako, le général de brigade Ekongwesse Divine et le directeur général, directeur général de Mmockmbie Credit Union.