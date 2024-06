Cameroun: Le ministère de l'education de base et SCB Cameroun se mettent au service des enseignants

Au cours de la cérémonie, le Ministre de l'Education de Base représenté par madame le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Education de Base Dr Vivian ASHERI KILO, d' Alexandre BEZIAUD, Directeur Général de SCB Cameroun, Désiré AROGA, Président du Conseil d'Administration de Cameroon Teachers' Initiative for Mutual Assistance (CTIMA) Apollinaire ASSIGA, Directeur Général de SHELTERS and REAL ESTATE ont procédé à la signature le jeudi 23 mai 2024, dans la salle de conférence du MINEDUB, de l'accord-cadre de partenariat entre leurs trois institutions.

D'une durée de trois ans renouvelable selon la volonté des parties, les axes de collaboration entre SCB Cameroun, CTIMA et SHELTERS and REAL ESTATE SARL ont été déclinés en - la facilitation de l'accès aux produits et services bancaires, - la mise à disposition pour CTIMA et pour les mutualistes, des offres de service bancaires adaptées, - le financement des projets de CTIMA, - le financement pour l'acquisition des parcelles de terrain et la construction des logements pour les membres de CTIMA. Une action qui, pour Désiré Aroga « participe à la réduction de la pauvreté à travers l'amélioration de l'accès aux logements décents, et à la reconversion réussie du personnel enseignant admis à faire valoir leurs droits à la retraite » Une demarche qui va en ligne droite des missions de la SCB dont l'une des plus importantes reste basée sur « plus d'actions en vue du bien-être des enseignants ».

Le principal facilitateur de cette action citoyenne, le ministère a, selon Dr Vivian ASHERI KILO « recommandé aux différentes parties un management correct des ressources humaines et financières du personnel enseignant, gage de réussite et de longévité de ce projet » En reponse, la banque s'est engagée à collecter et sécuriser les fonds des clients tout en accompagnant le développement de l'économie nationale à travers le financement des projets innovants à valeur ajoutée.

A propos de SCB Cameroun

Filiale du Groupe Attijariwafa Bank, SCB Cameroun emploie un peu plus de 610 Collaborateurs au service de plus de 220 000 Clients. Elle est présente dans 28 villes des 10 régions du pays avec 54 agences (dont 02 Centres d'Affaires et 02 banques privées) et 115 guichets automatiques.

A propos de CTIMA

CAMEROON TEACHER'S INITIATIVE FOR MUTUAL ASSISTANCE (CTIMA) est une mutuelle sociale au service du personnel du Ministère de l'Éducation de Base. Elle a pour principaux objectifs : la prise en charge médicale de ses membres, le remboursement des frais médicaux, l'appui au projet de construction, etc. La CTIMA est présente dans les 10 régions du pays et compte environ 6000 membres à ce jour

A Propos de SHELDERS SHELTERS AND REAL ESTATE

Sarl spécialisée dans la réalisation des projets immobiliers, est le partenaire technique de CTIMA, notamment dans l'appui au projet de construction des habitations principales ou des maisons de retraite des membres de CTIMA.