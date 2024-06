Ile Maurice: Blessure de Cédric Coret en 2016 - L'affaire renvoyée au 3 juillet

Cédric Coret verra-t-il la lumière au bout du tunnel dans sa quête de justice. Il s'en rapproche toutefois. Un petit rappel des faits: Cédric Coret, haltérophile plusieurs fois médaillé sur la scène internationale, avait été victime d'une grave blessure au genou en mai 2016.

Cette blessure est apparue alors qu'il s'entraînait dans le cadre des Championnats d'Afrique. Il a subi une intervention avant d'être alité pendant un bon moment. Il aurait demandé à poursuivre son traitement dans une clinique privée et aurait supposément reçu l'approbation de Poorun Bhollah, alors président de la Mauritius Amateur Weightlifters and Powerlifters Association (MAWPA) au moment des faits.

Evidemment, se faire soigner dans une institution privée a un coût. Cédric Coret a fait ressortir que c'est lui qui aurait encouru les frais, ayant eu le feu vert de Poorun Bhollah. Ce dernier aurait soutenu que la MAWPA rembourserait les dépenses liées au traitement. Plusieurs années après, il n'aurait pas reçu son remboursement et c'est la raison pour laquelle il a logé une affaire en cour.

Mais voilà. La MAWPA n'existe plus désormais et c'est la Fédération mauricienne d'haltérophilie (FMH) qui l'a supplantée. Les membres ont été remplacés et même la manière de fonctionner a changé et c'est un nouveau président qui dirige les opérations. Malgré tout, c'est une épée de Damoclès qui plane audessus des membres de la FMH.

Seront-ils contraints de dédommager Cédric Coret ? L'affaire a été appelée hier. «Aucune décision n'a été prise et l'affaire a été renvoyée pour le 3 juillet. Il est important de faire la distinction entre la MAWPA et la FMH. On ne peut pas non plus demander aux membres actuels de cotiser pour dédommager l'athlète. Je pense vraiment que les deux parties peuvent trouver un accord», explique un membre de la FMH.

Rappelons que Cédric Coret réclame Rs 1 M de dommage et intérêt