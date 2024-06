Ile Maurice: Judo l Feuillet et Morand - Duel acharné pour Paris 2024

La médaille d'argent obtenue par Rémi Feuillet chez les -90 kg à l'Open de Marrakech, durant le week-end, ne lui suffit hélas pas pour prendre le commandement de la course à la qualification olympique via le quota continental qui l'oppose à Priscilla Morand. Cette dernière était aussi à Marrakech et a pris la 5e place chez les -48 kg.

Les Opens continentaux ne sont pas porteurs de beaucoup de points. Une victoire en rapporte seulement 100. Une 2e place 70. C'est très peu comparé aux Grands Prix, aux championnats continentaux (700 points pour 1ᣴe place et 490 pour la 2e) et aux Grands Slams (1 000 points pour la médaille et 700 points pour l'argent).

Ceci dit, avec les 70 points qui lui seront attribués, le total olympique de Rémi Feuillet, une fois que le classement sera mis à jour, sera de 1 174. Il aura toujours un déficit sur Priscilla Morand, qui, elle aussi, n'est pas rentrée les mains vides de Marrakech. Certes, elle n'a pas figuré sur le podium, mais a pris une 5e place, synonyme de 36 points. Ceux-ci porteront son total olympique à 1 284 (1 248+36). Ce qui fera une avance de 100 points sur Rémi Feuillet.

Les deux combattants seront, ce week-end, engagés dans l'Open d'Abidjan - tournoi de catégorie semblable à celui de Marrakech et donc soumis au même barème de points. Ce sera leur dernière compétition avant la fin de la fenêtre de qualification le 23 courant. Ainsi, dans la configuration actuelle - avec un déficit de 100 points sur Morand - seule une victoire permettra à Rémi Feuillet d'espérer une 2e qualification olympique consécutive. Tout autre classement l'en priverait. Et, à supposer qu'il remporte le tournoi chez les -90 kg, encore faut-il que Priscilla Morand, qui sera aussi en lice à Abidjan ait un parcours qui ne lui rapporte aucun point. Ce qui est très peu probable. Pour dire que c'est Priscilla Morand qui est plus proche de la qualification pour Paris 2024.

Concluons par la performance détaillée de Rémi Feuillet et de Priscilla Morand à l'Open de Marrakech. Feuillet s'est incliné face au Suédois Marcus Nyman en finale. Il s'y était qualifié en battant l'Argentin Mariano Coto Bersier en demi-finale. Pour son premier match, il s'était défait du Marocain Ismail Belgaid.

Priscilla Morand a, elle, débuté son tournoi sur une défaite face à la Burundaise Signoline Kanyamuneza. Repêchée quand même, elle remporta son match contre la Marocaine Maroua Elalami Elidrissi et se qualifia pour la petite finale qu'elle perdit cependant contre une autre Marocaine, Aziza Chakir.

Lors de l'Open de Marrakech, Rémi Feuillet (à g.) a décroché la médaille d'argent dans la catégorie des -90 kg. Malgré cette performance, il reste derrière Priscilla Morand (photo ci-dessus) dans la course à la qualification olympique pour Paris 2024.