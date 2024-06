Ile Maurice: Trevor Court - «Les jeunes coureurs vont apprendre de cette expérience en Algérie»

interview

La premiere participation de la sélection mauricienne au Tour d'Algérie cycliste (UCI 2.2) s'est soldée par une belle troisième place au classement général final de Christopher Lagane qui a terminé en beauté en remportant la dernière étape.

Une performance encourageante pour le leader mauricien en vue de ses prochains objectifs que sont le Tour de Maurice UCI 2.2 prévu du 11 au 14 juin. Toutefois, lors de ce Tour d'Algérie, la sélection nationale a été décimée avec les abandons de Samuel Quevauvilliers, William Piat et Thibault d'Unienville. Seul Hanson Matombé était présent jusqu'à la fin pour apporter son aide à son leader. Le head coach, Trevor Court relativise et argue que Samuel et William vont progresser car ils sont encore jeunes. Selon lui, participer à des épreuves de ce niveau ne peut que les motiver à travailler plus dur.

Le Tour d'Algérie a pris fin avec un succès d'étape pour Christopher Lagane et une troisième place au classement général final. Quels sont vos sentiments ?

Oui, c'était une longue période de course. Les coureurs ont eu un Tour de 10 jours avec une course d'un jour la veille, une course d'un jour le lendemain, puis un jour de repos et une dernière course d'un jour. C'est vraiment bien que Christ (Lagane) ait pu remporter la dernière étape et prendre la troisième place au général final.

%

Ne pensez-vous pas que pour certains des coureurs sélectionnés, c'était une trop longue période de compétition car seuls Christopher Lagane et Hanson Matombé ont terminé le Tour ?

C'était un Tour difficile, c'est certain, mais nous avons besoin de participer à ces courses pour voir le niveau international afin de jauger nos coureurs et de voir ce qu'il faut faire pour s'améliorer et obtenir de meilleurs résultats à l'avenir. Malheureusement, nous avons eu quelques soucis avec William (Piat) et Thibault (d'Unienville) qui sont tombés malades et n'ont pas été à leur meilleur niveau, et Samuel (Quevauvilliers) qui a eu un problème mécanique au mauvais moment et a souffert d'une fatigue générale.

La sélection qui a défendu les couleurs mauriciennes en Algérie avec Samuel Quevauvilliers, William Piat, Thibault d'Unienville, Hanson Matombé et Christopher Lagane.

Du coup, Christopher Lagane s'est retrouvé esseulé en tant que leader. Réflechissez-vous à une solution pour éviter une telle situation à l'avenir ?

Ces courses nous montrent le niveau et nous ramènent à nos études pour nous assurer qu'à l'avenir nous augmentions l'entraînement des coureurs pour qu'ils soient capables de courir à ce niveau. Il ne faut pas oublier que Samuel (Quevauvilliers) n'a encore que 18 ans et William (Piat) 20 ans, ils ont donc le temps de s'améliorer et ces courses servent de motivation à ces jeunes coureurs pour s'assurer qu'ils travaillent encore plus dur pour être plus compétitifs quand ils évolueront à ce niveau à l'avenir. Les jeunes coureurs vont apprendre de cette expérience en Algérie.

Le prochain objectif est le Tour de Maurice qui se déroule du 11 au 14 juin et qui sera suivi de la Classique de l'île Maurice. La sélection a-t-elle déjà été finalisée ?

Oui, la sélection est officielle. Elle sera composée de Christopher Lagane, Alexandre Mayer, Hanson Matombé, Aurélien de Comarmond et William Piat. Je crois que tous les coureurs sont prêts à donner le maximum et à réaliser le meilleur résultat possible.