Madagascar: Rencontre avec la diaspora en Corée - « Notre objectif est d'améliorer la qualité de l'enseignement », dixit Andry Rajoelina

L'amélioration de la qualité de l'enseignement et la lenteur administrative dans la préparation des dossiers de voyage ont été évoquées durant la rencontre du président Andry Rajoelina avec les membres de la diaspora malgache en Corée.

Comme prévu, une rencontre entre le couple présidentiel et les Malgaches résidant en Corée du Sud a eu lieu hier, à l'Hôtel Intercontinental Coex de Séoul. Une occasion pour le locataire d'Iavoloha et son épouse de passer un moment d'échanges et de convivialité avec ces derniers. Une quarantaine de Malgaches vit actuellement en Corée du Sud.

Ils sont composés majoritairement d'étudiants, de missionnaires et de binationaux mariés à des Coréens. En effet, la plupart des membres de la diaspora malgache en Corée sont universitaires poursuivant leurs études dans les universités coréennes. C'est le cas entre autres, de Fanirisoa, étudiante dans l'ingénierie du recyclage des déchets plastiques ; Riana, étudiant en Génie civil spécialisé dans le bétonnage ; Miangola, étudiante en Journalisme et Relations publiques ; et Anja, une jeune doctorante qui souhaite revenir au pays pour devenir enseignant-chercheur à l'université d'Antananarivo.

Tous constatent que le niveau d'enseignement est très élevé en Corée et que la différence est considérable par rapport à la situation à Madagascar. Une constatation que le chef de l'Etat partage d'ailleurs.

Discipline coréenne

Dans sa prise de parole, le président Andry Rajoelina a surtout mentionné la discipline coréenne, que l'on constate de visu, selon ses dires, à travers la propreté et le développement de la ville de Séoul. 80 000 à 100 000 élèves réussissent leur baccalauréat chaque année à Madagascar. Pourtant seuls 40 000 peuvent accéder aux universités.

« C'est pourquoi nous avons choisi de prioriser la construction des infrastructures universitaires », a soutenu le chef de l'Etat, tout en évoquant notamment la remise officielle récemment des universités de Fénérive-Est et de l'Itasy, ainsi que de la nouvelle cité universitaire de Diégo. Pour améliorer la qualité de l'enseignement, le gouvernement malgache prévoit de vulgariser les partenariats avec les établissements étrangers et multiplier la venue d'enseignants chercheurs venant d'autres pays tels que la France et l'Allemagne. « Notre objectif est non seulement de multiplier et rénover les infrastructures mais aussi d'améliorer le niveau d'enseignement », a-t-il déclaré.

Création d'une ambassade

Pour le moment, le nombre des bourses d'étude accordées aux jeunes Malgaches par la Corée du Sud reste faible par rapport à ceux accordés aux autres pays africains. Des négociations vont être entamées auprès des autorités coréennes via le ministère des Affaires étrangères afin de demander l'augmentation de ce quota, a laissé entendre le président Andry Rajoelina.

Par ailleurs, la question de la création d'une ambassade de Madagascar en Corée a également été évoquée. A entendre le président, l'ouverture d'Ambassade dans les pays partenaires de Madagascar, en l'occurrence au Japon auquel la Corée est rattachée, reste une priorité. Outre la Première Dame Mialy Rajoelina, la ministre des Affaires étrangères Rasata Rafaravavitafika et le ministre des Mines Herindrainy Olivier Rakotomalala étaient également présents à cette rencontre avec la diaspora.