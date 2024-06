Afrique: Groupe de la BAD - Une capacité de financement de 70 milliards USD dans sa stratégie décennale

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a lancé sa Stratégie décennale 2024-2033, le week-end dernier. Il s'agit d'un plan ambitieux destiné à relever les défis pressants du continent et à promouvoir une croissance économique durable.

Lors des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque à Nairobi, le président Akinwumi Adesina a souligné l'importance de cette initiative en ces termes : « En tant que première institution de financement du développement en Afrique, nous sommes déterminés à accélérer notre soutien aux pays africains, notamment après 60 ans d'engagement à transformer les vies et les économies du continent ». Les répercussions de la pandémie de Covid-19 ont exacerbé l'insécurité alimentaire et aggravé la crise de la dette en Afrique.

Parallèlement, les impacts du changement climatique s'intensifient, et les conflits ainsi que l'instabilité politique augmentent. Face à un exode de jeunes talents en quête d'opportunités à l'étranger, la nouvelle stratégie de la BAD propose des mesures décisives pour revitaliser l'Afrique, en exploitant ses ressources uniques et en visant la réalisation de l'Agenda 2063 de l'Union africaine et des Objectifs de développement durable des Nations Unies.

Volets prioritaires

La stratégie de la BAD repose sur deux objectifs majeurs pour la prochaine décennie : accélérer la croissance verte inclusive et développer des économies résilientes et prospères. Pour atteindre ces objectifs, la BAD continuera de se concentrer sur cinq priorités opérationnelles. Il s'agit des fameux high-5 qui concernent l'éclairage et l'énergie, la nutrition, l'industrialisation, l'intégration régionale et l'amélioration de la qualité de vie des Africains.

%

Les priorités transversales incluent la promotion de l'égalité des genres, l'investissement dans la jeunesse, la lutte contre le changement climatique et le soutien aux États fragiles. La BAD compte également renforcer la bonne gouvernance et la stabilité économique à travers des pratiques de gestion durable de la dette et la transparence financière.

Partenariat

Reconnaissant le rôle crucial du secteur privé, la BAD entend tripler les financements du secteur privé d'ici 2033. Elle vise à renforcer sa collaboration avec les entreprises, particulièrement les PME dirigées par des femmes et des jeunes, et à mobiliser des ressources diversifiées pour maximiser son impact. La BAD prévoit d'accroître sa capacité de financement grâce à des mécanismes innovants, notamment le capital hybride durable et les transferts de risques. La Banque explorera également le réacheminement des droits de tirage spéciaux du FMI via les Banques multilatérales de développement.

Bref, la Stratégie décennale 2024-2033 de la BAD représente une feuille de route essentielle pour l'avenir de l'Afrique, visant à transformer les défis actuels en opportunités pour une croissance durable. En mettant l'accent sur les jeunes, l'égalité des genres, l'adaptation au changement climatique, et en renforçant la résilience des États fragiles, la BAD se positionne comme un acteur clé du développement économique et social du Continent.