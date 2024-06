Sénégal: 'Médina zéro échec' - Une initiative pour accompagner les élèves en classe d'examen

Dakar — Une association de La Médina, un quartier dakarois, a mis en place une initiative dénommée "Médina zéro échec" pour accompagner les élèves en classes d'examen par des cours de remédiation gratuits afin de réduire les taux d'échec scolaire.

"Le programme ambitieux est destiné à offrir un soutien académique crucial aux élèves en classes d'examens, notamment ceux qui préparent l'entrée en sixième, le brevet et le baccalauréat", a expliqué à l'APS le président de la Nouvelle orientation unitaire de Médina (NOUM), Abdourahmane Diallo.

L'initiative mise en place en vue de l'entrée en sixième, du Bfem et du Bac vise à "réduire les taux d'échec scolaire en fournissant des séances de remédiation intensives, des conférences pédagogiques, et des cours spécifiques pour chaque matière", a-t-il ajouté.

L'association s'engage ainsi "activement à transformer le paysage éducatif" de la Médina à Dakar, avec pour slogan "l'avenir meilleur des juges", a relevé l'enseignant de formation.

"On est une équipe d'éducateurs dévoués et compétents, assurant ainsi une approche personnalisée et efficace pour chaque élève", selon le président de l'association.

Pour Abdourahmane Diallo, "l'unité et la détermination peuvent créer des opportunités et changer des vies".

"Nous croyons que chaque élève mérite la chance de réussir. C'est pourquoi, nous avons mis en place des ressources et des soutiens adaptés pour accompagner nos jeunes tout au long de leur parcours scolaire", a expliqué Fatou Binetou Diop, également enseignante et membre de l'association.

Le programme "Médina zéro échec" est non seulement un investissement dans l'éducation des jeunes, mais aussi un engagement pour un avenir plus prometteur et équitable pour toute la communauté, a-t-elle confié.

Pour cette fin d'année scolaire qui se profile à l'horizon, l'association compte organiser une journée de célébration intitulée "Sargal les admis", qui va honorer les élèves qui auront réussi leurs examens.

Il s'agira d'une "journée festive" pour remercier également tous les enseignants et les bonnes volontés investis dans ce programme de remédiation au bénéfice des élèves dans le quartier de Médina.

Déjà, samedi dernier, l'université Amadou Hampaté Bâ de Dakar a accueilli une conférence sur la philosophie organisée par l'association pour accompagner les élèves en classe de terminale.