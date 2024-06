Sénégal: Bambey - 40 producteurs horticoles formés sur la gestion administrative et financière

Bambey — Une formation sur "la gestion administrative, financière et genre des périmètres horticoles" s'est ouverte, mardi, au Centre national de recherches agronomiques (CNRA) de Bambey (Diourbel, centre) au profit de quarante producteurs horticole des fermes mises en place par le programme d'appui au programme national d'investissement agricole du Sénégal (PAPSEN).

"La formation qui nous réunit vise à fournir aux producteurs horticoles les connaissances et compétences pratiques nécessaires à la gestion des exploitations horticoles en prenant en compte le genre pour une conduite durable et rentable des activités dans la zone d'emprise du PAPSEN/centre", a expliqué le coordonnateur régional de la zone centre dudit programme, Kalidou Kane, relevant que les participants viennent des régions de Thiès Diourbel et Fatick.

L'objectif spécifique, a-t-il indiqué, c'est de renforcer les capacités des producteurs horticoles en genre et gestion administrative et financière en vue d'améliorer les performances économiques et institutionnelles des périmètres mis en place dans le cadre du PAPSEN.

De même, la session de 4 jours vise à "renforcer la gouvernance, la communication associative et la planification des activités ainsi que la gestion comptable des exploitations", a-t-il ajouté.

"Les participants vont effectuer une démultiplication des formations reçues pour les autres producteurs de leurs fermes pour assurer un impact positif sur l'amélioration des performances horticoles des fermes irriguées", a-t-il souligné.

M. Kane a relevé que sur un objectif de 400 hectares de périmètres irrigués avec le système goutte à goutte à réaliser, le programme PAPSEN/centre a aménagé pour le moment plus de 100 hectares dans ces trois régions d'intervention.

Il a en outre annoncé le lancement incessamment des travaux de vingt fermes horticoles clé en main pour permettre aux producteurs de bien travailler.