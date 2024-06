Madagascar: Législatives à Toliara I - 4 candidats demandent la disqualification de Siteny

Des contestations sur les législatives à Toliara I ont été soulevées par 4 candidats. Il s'agit de Jules Rabe, Ferdinand Maharante, Ambroise Rakotozafindrabe et Harenantsoa Repifiny.

Ils demandent notamment la disqualification de Siteny Randrianasoloniaiko. Les quatre candidats ont ainsi fait une déclaration concernant la distribution de riz et de somme d'argent dans tous les fokontany dudit district les 28 et 29 mai. Plus de 2 000 étudiants de l'université Maninday du district de Toliara II ont voté dans les fokontany de Mangabe, Betania Tanambao, Andaboly et Antaravay.

Troisième motif avancé, plus de 1 200 personnes des communes de Belalanda et Maromiandra du district de Toliara II ont été emmenées par des Bajaj et des camions pour aller voter. Le quatrième motif est la corruption au niveau des membres de bureaux de vote qui ont fait voter des gens qui ne figurent pas sur la liste électorale. Le cinquième motif serait l'achat du choix des électeurs ; et pour le sixième motif, ils ont émis leur crainte pour des bourrages d'urnes.

Les quatre candidats qui ont notamment signé leur déclaration, ont également souligné qu'ils ont des preuves en leur possession. Ils revendiquent ainsi l'annulation des voix obtenues par Siteny Randrianasoloniaiko dans la circonscription électorale de Toliara I ainsi que sa disqualification. Ils revendiquent, en outre, la tenue d'une nouvelle élection pour ce district.