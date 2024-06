Congo-Brazzaville: Hygiène publique - L'ONG 'Le livre du Congo blanc' offre des sanitaires aux Brazzavillois

Le secrétaire général et coordonnateur national de l'Organisation non gouvernementale (ONG) « Le livre du Congo blanc », Garcel Dubblon, a officiellement ouvert au public, le 4 juin, les toilettes et douches que sa structure a construites à son profit.

La mise à disposition des espaces publics s'inscrit dans le cadre du projet « Toilette-douche pour tous » que le Livre du Congo blanc mène depuis quelque temps. Le lancement de ces toilettes coincide, en effet, avec la célébration, le 5 juin, de la Journée mondiale de l'environnement.

Construits sur l'avenue Ngamaba, au quartier La base, dans le 7e arrondissement, Mfilou, ces espaces dédiés aux passants et riverains sont constitués de deux douches plus quatre toilettes modernes équipées et éclairées.

« Le but de cette initiative consiste à mettre les sanitaires à proximité de la population car, nous savons que les Congolais vivent dans des conditions difficiles et la plupart n'ont pas accès aux sanitaires adéquates. La construction de ces toilettes est une manière d'apporter notre touche à l'assainissement de nos villes, le soutien des riverains et passants ainsi que la protection de l'environnement et l'accompagnement des pouvoirs publics », a indiqué Garcel Dubblon.

Tout est gratuit mais les membres invitent les personnes de bonne volonté à s'aligner à cette initiative afin de la pérenniser, tout en la vulgarisant sur toute l'étendue du territoire national. Garcel Dubblon estime que les usagers sont tenus de veiller à la propreté de ces toilettes et douches et demande aussi aux autorités et certains partenaires de soutenir ce projet. Pour lui, il va s'étendre sur tous les arrondissements de Brazzaville avant de toucher l'intérieur du pays.