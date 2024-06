Madagascar: Journée mondiale de la menstruation - Entre célébration et concours artistique à Diego

Le vendredi 31 juin dernier, à l'occasion de la Journée mondiale de la menstruation, une activité culturelle s'est tenue au Banja, la Maison de la Communication et de la Culture d'Antsiranana.

Les initiateurs avaient proposé comme thème Ensemble pour un monde convivial pour les règles. Le but est de casser le schéma sociétal considérant la menstruation comme tabou. Oui, jusqu'ici, bon nombre de familles n'osent pas aborder ce sujet, considéré honteux.

Alors, pour sensibiliser la population, et les jeunes en particulier, l'ONG Azimut a organisé un événement artistique en incluant le slam, le théâtre et un concours de dessin. Ce n'est pas le talent qui manque dans la ville du Pain de sucre. Ainsi, plus d'une dizaine d'établissements et deux associations y ont participé. Les jurys se sont étonnés de la capacité de ces suivants.

Il était difficile de trancher car les compétiteurs dominaient la scène avec aisance. Mais, il fallait décider. Donc, le premier prix a été attribué à Vanessa de la faculté de Droit, Economie, Science Politique (DEGSP) de l'Université d'Antsiranana, suivi de Big Stone de l'association Slam Suaré en deuxième position, et Candy de CEG la référence décroche la médaille de bronze.

En théâtre, l'association Slam Suaré remporte le prix, Zatovovavy vagnono de l'association Fanilon'i Madagasikara à la deuxième place, juste devant le Groupe Oh My God (OMG) du lycée Zafy Albert. Le dessin séduit les adolescents de la ville depuis ces dix dernières années. Ainsi, les organisateurs ont introduit l'art pictural dans le concours. L'esquisse de Nomenjanahary du Lycée Catholique Saint Joseph a convaincu les membres de jurys. Les représentations de Ben Youssef et de Yves Roberto Rabemananjara ont également été des coups de coeur.

Ce genre d'évènement conscientise non seulement la société, mais promeut l'art de la jeunesse diegolaise. Par ailleurs, les organisateurs envisagent déjà une activité encore plus intéressante l'année prochaine.