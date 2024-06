Madagascar: Partenariat - Appui d'Airtel Madagascar à l'EPP Tanakidy Manakara

Airtel Madagascar confirme son engagement durable en faveur d'une éducation de qualité et d'un avenir meilleur pour les élèves. Et ce, en misant sur le soutien à la scolarité que l'entreprise considère comme un investissement sûr et rentable.

Afin d'apporter davantage de valeur ajoutée sociale et donner une dimension toujours plus humaine à ses engagements auprès de la population malagasy, une délégation de l'opérateur conduite par Anne Catherine Tchokonte, Directrice Générale d'Airtel Madagascar a remis officiellement 250 tables-bancs à l'Ecole Primaire Publique de Tanakidy Manakara.

Mission sacrée

Un élan de solidarité des collaborateurs et de la grande famille d'Airtel Madagascar qui a tenu à faire le déplacement dans cette région éloignée « Nous avons déjà eu le privilège de travailler avec l'EPP Tanakidy par le passé, et nous sommes fiers de continuer à soutenir cette institution dans sa mission sacrée : offrir une éducation de qualité à ses élèves. Les tables-bancs ne sont pas seulement des meubles, ces outils favorisent un environnement propice à l'apprentissage. Elles offrent à nos enfants les conditions matérielles nécessaires pour se concentrer, apprendre et grandir dans leur parcours éducatif », a déclaré Anne Catherine Tchokonte. « Investir dans l'amélioration des infrastructures scolaires et fournir des matériels pédagogiques de qualité aux écoles sont essentiels pour promouvoir l'équité et offrir à chaque enfant une chance égale de réussir. La chance de réaliser leurs rêves, et d'aller au-delà de leur imagination, conformément au slogan d'Airtel Madagascar», a-t-elle ajouté

%

Responsabilité sociétale

Cette dotation fait suite à de nombreuses initiatives à l'actif de l'opérateur et de son personnel, en faveur de cet établissement scolaire de Manakara. En 2022, dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale, Airtel y a remis un ordinateur portable, un routeur permettant à l'établissement de se connecter, des centaines de fournitures scolaires pour les élèves, ainsi que des cartes SIM pour la communication des enseignants et des responsables administratifs.

Et, face à l'état de délabrement avancé des bâtiments de l'école, l'opérateur avait promis d'apporter sa pierre à l'édifice pour les réhabiliter. En 2023, c'était chose faite. 4 bâtiments ont été entièrement rénovés et remis officiellement aux responsables, aux parents et aux 1120 élèves pour débuter dans les meilleures conditions l'année scolaire en cours.