Madagascar: Désertification et dégradation des sols - 12 millions d'hectares perdus chaque année

Le phénomène de désertification, désignant principalement la perte du potentiel biologique et productif des sols, est à l'origine d'un cercle vicieux touchant une large partie des populations en situation de pauvreté, la désertification étant à la fois une des causes et une des conséquences de la pauvreté.

Tous les continents sont concernés. La désertification touche plus de la moitié des terres agricoles, englobant les terres arables, les cultures permanentes et les pâturages permanents. En effet, 52% des terres agricoles du globe sont affectées par le phénomène, alors que plus de 2,6 milliards de personnes dont 80% de Malgaches, dépendent de l'agriculture.

La désertification signifie plus précisément la dégradation persistante des sols et des écosystèmes dans les zones arides et semi-arides, ainsi que dans les terres sèches, bien que l'on puisse penser de prime abord qu'il s'agisse uniquement de l'avancée des déserts. Les causes du phénomène sont multiples, mais quasiment toutes sont imputables à l'humain. Elles peuvent être d'ordre climatique, ou résultant des pratiques agricoles préjudiciables pour les terres. De la déforestation à l'agriculture intensive surexploitant les sols, en passant par les enchaînements des cycles des cultures, ou encore le tarissement des eaux souterraines, les causes de la désertification amènent à l'appauvrissement des sols, jusqu'à les rendre totalement dépourvus de leur potentiel productif.

Afrique

La perte des terres cultivables va à un rythme accéléré : 12 millions d'hectares de terres sont perdus chaque année, soit plus de plus de 33 000 hectares par jour. De plus, les phénomènes migratoires exposent les zones écologiquement fragiles aux « invasions » humaines. Dans la mesure où la désertification affecte la résilience des sols aux variations naturelles du climat, le cycle de l'eau s'en trouve perturbé, affectant à son tour l'agriculture. Une situation qui n'est pas sans conséquences sur les populations des zones concernées, voire au-delà.

En effet, 74% des personnes en situation de pauvreté dans le monde sont touchées directement par la dégradation des terres. Parmi les zones les plus touchées figurent l'Australie, la Chine et l'Afrique de l'Ouest. Rappelons que 65% de la superficie de l'Afrique sont des terres sèches dont un tiers, constitué de déserts totalement arides, et les deux tiers, de terres arides et semi-arides où vivent plus de 400 millions de personnes. Ces zones sont les plus exposées à la désertification agricole. S'y ajoute l'avancée du désert, de l'ordre de 5 km par an dans les zones semi-arides d'Afrique de l'Ouest.

La désertification a des impacts importants sur le plan environnemental, mais également social et économique. Les pertes de revenu liées à la désertification sont estimées à 42 milliards de dollars par an.

Pistes de solutions

Mettant en péril la biodiversité et les humains, elle affecte les conditions de vie, provoque de graves situations d'insécurité alimentaire, diminue les ressources en eau, enclenche des phénomènes de migration des populations. Selon les estimations des Nations Unies, la désertification pourrait être à l'origine de la migration de 50 millions de personnes dans les dix ans à venir.

L'inversion de la tendance en termes de désertification repose principalement sur la restauration des sols dégradés à travers, notamment la lutte contre la déforestation, le développement des énergies vertes, ou encore l'exploitation rationnelle des terres et l'enrichissement des sols en nutriments. Le tout, à travers une approche centrée avant tout sur l'humain.