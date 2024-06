Sud-Soudan: Le Conseil de sécurité proroge d'un an le régime de sanctions

En vertu de la résolution 2731 (2024), adoptée par neuf voix pour et six abstentions (Algérie, Chine, Fédération de Russie, Guyana, Mozambique et Sierra Leone), le Conseil de sécurité a décidé de reconduire le régime de sanctions concernant le Soudan du Sud, à savoir un embargo sur les armes et des sanctions ciblées.

Six membres du Conseil ont préféré s'abstenir, dénonçant notamment le caractère inadapté d'un embargo empêchant le Soudan du Sud d'équiper ses forces de sécurité. Ils ont également pointé le manque de coopération des États-Unis (délégation porte-plume) durant les négociations et regretté que la décision prise ne prenne pas en compte les progrès réalisés par le Soudan du Sud, précise la même source.

En reconduisant jusqu'au 31 mai 2025 les mesures imposées par le régime de sanctions, le Conseil se déclare à nouveau prêt à réexaminer les mesures d'embargo sur les armes, notamment à préciser s'il convient de les modifier, de les suspendre ou de les lever progressivement, souligne l'Organisation des Nations unies (ONU). Au sujet des sanctions ciblées, le Conseil décide de reconduire jusqu'au 31 mai 2025 les mesures concernant les voyages et les finances imposées par les paragraphes 9 et 12 de la résolution 2206 (2015) et réaffirme les dispositions des paragraphes 10, 11, 13, 14 et 15 de ladite résolution ainsi que des paragraphes 13, 14, 15 et 16 de la résolution 2428 (2018).

Il décide, en outre, de proroger jusqu'au 1er juillet 2025 le mandat qu'il a confié au Groupe d'experts en prévoyant que ce dernier devra lui présenter, après concertation avec le Comité, un rapport d'activité le 1er décembre prochain, au plus tard, et un rapport final le 1er mai 2025 ainsi qu'un point de la situation tous les mois, sauf ceux où ces rapports doivent lui être remis, précise l'ONU.